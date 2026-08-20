Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Ayacucho, Perú, el 20 de agosto, afectando también a Lima. El epicentro se localizó a 35 km al norte de Coracora, a 108 km de profundidad. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Ayacucho, Perú, el 20 de agosto, afectando también a Lima. El epicentro se localizó a 35 km al norte de Coracora, a 108 km de profundidad. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Ayacucho la tarde del jueves 20 de agosto, con un impacto que alcanzó a varias regiones del Perú, entre ellas Lima. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) situó el epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas, con una profundidad de 108 kilómetros y una intensidad de III-IV grados en las zonas adyacentes, donde las autoridades evalúan los daños.

La magnitud del movimiento telúrico y su amplia área de percepción reabrieron interrogantes sobre el comportamiento sísmico del territorio nacional. Una de las principales dudas es si un evento de esas características puede guardar relación con futuros terremotos de mayor tamaño o modificar el riesgo existente en otras zonas del país.

¿El terremoto de 7,2 en Ayacucho es una señal de que podría ocurrir otro gran sismo en Perú?

No. Falta sustento científico para sostener que el terremoto de 7,2 en Ayacucho anuncie la proximidad de un movimiento telúrico superior en Perú, ya que un evento aislado no permite predecir con certeza una sacudida posterior. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisa que "a escala mundial, la probabilidad de que un terremoto sea seguido por otro más grande en sus cercanías durante la semana posterior ronda el 5 %", una cifra estadística global que descarta un pronóstico específico en el territorio peruano.

El reciente terremoto en Ayacucho llegó a sentirse en Ica, el norte de Arequipa, Abancay y Lima. Foto: IGP

No obstante, un impacto de gran magnitud sí puede alterar el entorno sísmico mediante la transferencia dinámica de esfuerzos, donde las ondas favorecen fallas en zonas vulnerables. El USGS explica que la energía transportada por las ondas sísmicas puede favorecer una nueva ruptura en zonas que ya se encuentran en condiciones vulnerables, cuya ocurrencia tampoco permite anunciar lugar, fecha ni fuerza del siguiente temblor.

Cualquier calificación de sismo precursor ocurre de forma retrospectiva solo si sucede un evento de mayor escala dentro de la misma secuencia. En la mayoría de los casos, las réplicas resultan de menor intensidad, por lo que el evento de 7,2 en Ayacucho constituye un fenómeno bajo estricta vigilancia sismológica que no debe presentarse de manera científica como la advertencia de un desastre mayor.

¿El terremoto en Ayacucho sirve para liberar energía y evitar uno mayor?

El terremoto de magnitud 7,2 reportado en Ayacucho no reduce la carga acumulada frente al litoral peruano. Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), "el sismo de Ayacucho tiene su epicentro en el continente, a una profundidad de 108 kilómetros, y el que todos conocemos, que puede ocurrir en cualquier momento [...], tendría su epicentro en el mar, en el océano. Son procesos completamente diferentes".

El peligro en el margen costero obedece al constante roce entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Tras analizar un temblor previo de 6.1 frente al Callao, ocurrido en junio de 2025, el IGP constató que ese tipo de fracturas aisladas no atenúa la tensión guardada en la zona de acoplamiento. Como el tamaño de la ruptura determina la fuerza del evento, los remezones no eliminan el riesgo latente de un megaterremoto en la región central del país.

¿Por qué Perú seguirá expuesto a grandes terremotos?

La amenaza sísmica en el país se mantiene por la fricción constante entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana en la costa pacífica. Este proceso tectónico continuo genera áreas con alto acoplamiento que almacenan energía a lo largo de extensos períodos. Según investigaciones del IGP, respaldadas por monitoreo satelital GPS, los sectores con mayor deformación acumulada se localizan frente a Lima y Callao, Ica-Arequipa y Moquegua-Tacna, puntos propensos a registrar rupturas violentas.

En el caso del área metropolitana de la capital, los científicos detectaron un bloque atascado de 460 por 150 kilómetros. Los análisis de la entidad proyectan como escenario de peligro la posibilidad de un terremoto del orden de magnitud 8,8. Ese evento eventual no tiene una fecha prevista ni se vincula directamente al sismo profundo acontecido en Ayacucho, ya que el riesgo de grandes terremotos en Perú responde a la dinámica tectónica de largo plazo y no a la ocurrencia de un único sismo.