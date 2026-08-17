Descubren en Costa Rica una nueva especie de rana: tiene menos de cuatro centímetros, presenta manchas oscuras y es "cafetera"

La “rana de las nacientes” enfrenta amenazas por pesticidas y la pérdida de vegetación ribereña en su hábitat. Foto: Composición LR/AFP.

La “rana de las nacientes” enfrenta amenazas por pesticidas y la pérdida de vegetación ribereña en su hábitat. Foto: Composición LR/AFP.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una nueva especie de rana arborícola fue identificada en el Pacífico central de Costa Rica, donde habita entre arroyos, quebradas y cafetales situados entre los 1.400 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Bautizada como Isthmohyla nacientes, la especie es endémica del país y su descubrimiento también encendió una alerta: los ambientes donde vive están expuestos a pesticidas.

La descripción científica fue publicada en julio de 2026 en la revista Ichthyology & Herpetology por investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

Los ejemplares habían sido observados desde la década de 1960, pero durante años fueron considerados pertenecientes a otra especie del mismo género. La identificación cambió cuando los investigadores combinaron análisis genéticos, características morfológicas y registros acústicos de adultos y larvas. La evidencia permitió confirmar que se trataba de una especie diferente.

Entre los investigadores figura Julián Faivovich, del CONICET y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, junto con científicos costarricenses como Wagner Chaves-Acuña, Jonathan Navarro-Picado y Marilyn Ureña-Chaves.

Menos de cuatro centímetros y cafetera

La nueva rana mide menos de cuatro centímetros y presenta un cuerpo verdoso, con manchas oscuras irregulares en el dorso y tonalidades amarillo-anaranjadas en las extremidades. Los machos tienen una característica especialmente llamativa: una garganta translúcida que se infla durante el canto.

Los científicos identificaron además distintas vocalizaciones, entre ellas un canto de cortejo emitido bajo el agua, una conducta poco habitual entre estos anfibios.

Su nombre común, 'rana de las nacientes', hace referencia a los ecosistemas donde nacen arroyos y quebradas, considerados ambientes particularmente sensibles a las modificaciones humanas. Además, la especie mantiene una relación con los cafetales del Pacífico central. Durante la noche, cuando desarrolla buena parte de su actividad, puede encontrarse sobre los arbustos de café.

La rana no se alimenta de café: consume pequeños insectos. Los cultivos le proporcionan condiciones de sombra y humedad que favorecen su presencia. Pero esa misma proximidad a las plantaciones genera un problema potencial. Los investigadores advierten sobre el uso de pesticidas, que pueden desplazarse desde los cultivos hacia los sistemas acuáticos donde se desarrollan.

"Esos venenos viajan a través del aire, irrigan a través de la tierra y ahí es donde caen a los sistemas acuíferos donde se desarrollan los renacuajos", señaló Chaves-Acuña.

Una especie recién descrita que ya genera preocupación

La contaminación no es la única amenaza. Jonathan Navarro-Picado, del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica, señaló la pérdida de vegetación ribereña como otro riesgo.

La eliminación de hierbas y arbustos en las zonas de protección puede reducir los espacios que la rana utiliza como refugio y posiblemente como lugar de reproducción.

La preocupación aumenta por un cambio observado durante la investigación. Marilyn Ureña-Chaves explicó que los ejemplares eran relativamente comunes en algunas quebradas cuando comenzaron los relevamientos, pero su detección se hizo progresivamente menos frecuente.