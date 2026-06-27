Un patrón inusual de microterremotos en Alaska ha llamado la atención de la comunidad geofísica. Este fenómeno podría tener implicaciones en la dinámica sísmica regional. | Foto: Fortunato Gatto / TPOTY 2021

Un patrón inusual de microterremotos en Alaska ha llamado la atención de la comunidad geofísica. Este fenómeno podría tener implicaciones en la dinámica sísmica regional. | Foto: Fortunato Gatto / TPOTY 2021

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un inusual patrón de microterremotos alineados de forma casi perfecta en el subsuelo de Alaska captó la atención de la comunidad geofísica internacional. El hallazgo, reportado por la Australian National University en la revista The Seismic Record y difundido por National Geographic, se localiza cerca del sistema tectónico de la falla de Denali. Esa organización espacial resulta atípica para eventos de baja magnitud, lo que advierte sobre posibles implicaciones en la dinámica sísmica del territorio.

La investigación sugiere que el fenómeno está vinculado a procesos profundos bajo una zona de alta complejidad tectónica, donde interactúan la placa norteamericana y estructuras oceánicas en subducción. Al respecto, especialistas del United States Geological Survey señalaron en informes previos que este tipo de regiones de gran actividad puede generar desde microfracturas imperceptibles hasta terremotos de gran magnitud cuando la energía acumulada se libera de forma abrupta. De este modo, el descubrimiento plantea nuevas interrogantes sobre la estabilidad de las fallas activas regionales.

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

¿Cómo se descubrió la falla oculta de Alaska que amenaza con generar sismos devastadores?

Científicos de la Universidad Nacional Australiana identificaron una intensa actividad sísmica en el sur de la falla de Denali mediante la colocación de siete sismómetros de alta sensibilidad. Estos dispositivos de vanguardia registraron movimientos microscópicos que resultaban imperceptibles para las redes de monitoreo globales convencionales.

Los análisis geológicos evidenciaron cerca de 3.000 microterremotos alineados de forma rectilínea a lo largo de 250 kilómetros. Dicha formación delata la ubicación profunda del borde de la microplaca de Yakutat, una densa masa cortical oceánica en proceso de subducción bajo la placa de América del Norte.

Este hallazgo define con precisión la geometría del contacto tectónico que canaliza la liberación de energía hacia una estructura estrecha y continua. Al respecto, la sismóloga Meghan Miller, autora principal del estudio, destacó: "Ser capaz de identificar dónde se encuentra la microplaca Yakutat en el subsuelo nos ha ayudado a entender la tectónica".

¿Cómo influye el bloque de Yakutat en la actividad sísmica de la región?

El estudio concluye que el bloque de Yakutat funciona como una meseta oceánica rígida que resiste la deformación uniforme al chocar con la placa norteamericana. Esa dinámica geológica provoca una acumulación de tensiones tectónicas, las cuales se liberan mediante microseísmos alineados que delimitan de forma clara el borde activo de la subducción.

A pesar de la notoria disposición espacial de los temblores, los científicos aclaran que este fenómeno no anticipa terremotos devastadores. Los expertos emplean estos indicios principalmente para perfeccionar los modelos estructurales del subsuelo y descartan su utilidad como un mecanismo de predicción sísmica directa en el corto plazo.

El análisis final vincula este sector con potentes movimientos históricos, entre ellos el terremoto de 2002 en la región. No obstante, los autores admiten que necesitan simulaciones avanzadas para descifrar la evolución de dicha interacción y determinar si altera el peligro futuro, una incógnita que permanece abierta en la investigación publicada.