Susan Solomon fue pionera de un estudio del MIT que halló un sorpresivo impacto humano prematuro en la capa de ozono en los años 80. | Foto: ESA/National Geographic

Susan Solomon fue pionera de un estudio del MIT que halló un sorpresivo impacto humano prematuro en la capa de ozono en los años 80. | Foto: ESA/National Geographic

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Un nuevo estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) plantea que el deterioro de la capa de ozono inició mucho antes y en regiones distintas a las registradas por los modelos clásicos. Según divulgó National Geographic, esa investigación analiza series históricas y simulaciones atmosféricas que demuestran un proceso gradual y extendido.

La investigación examina décadas de observaciones sobre la estratosfera y postula que el daño comenzó en la atmósfera superior, previo a la detección del famoso 'agujero' antártico. Los autores del análisis, liderados por la científica Susan Solomon, exploran la posibilidad de que ciertas sustancias industriales contribuyeran al proceso inicial de forma invisible desde la superficie terrestre.

¿Por qué se originó el agujero de la capa de ozono, según nuevo estudio?

Un reciente estudio sugiere que el debilitamiento del escudo atmosférico inició durante la década de 1950 en las regiones tropicales de la estratosfera. Mediante sofisticadas reconstrucciones computacionales, la investigación examinó registros industriales y mediciones indirectas en testigos de hielo para rastrear compuestos halogenados previos al desastre antártico. Este análisis histórico busca identificar las primeras alteraciones químicas en zonas donde las condiciones del entorno revelan fluctuaciones sutiles con mayor nitidez.

Patrones espaciales de tendencias de ozono de 15 años, variabilidad interna y relaciones señal-ruido durante diferentes períodos de agotamiento de ozono de WACCM y CCMI. Foto: PNAS

El tetracloruro de carbono, un solvente mercantil de uso común en el siglo pasado, destaca como el principal responsable del agotamiento prematuro en la estratosfera. Dicha sustancia generó un impacto adverso perceptible antes de la proliferación mundial de los clorofluorocarbonos, elementos que mantuvieron su rol crítico en la posterior evolución del daño.

Los autores de la publicación sostienen que los modelos climáticos de alta resolución detectan señales sutiles de deterioro previo a la crisis en el polo sur. No obstante, los expertos aclaran que estas simulaciones no prueban la existencia de un 'agujero' en sentido estricto durante esa época temprana, sino una fase inicial de reducción progresiva del ozono en la atmósfera global.

Pero para la comunidad científica internacional, ¿qué factores determinan el agujero de ozono?

La comunidad científica internacional, respaldada por agencias como la NASA, la NOAA y la Organización Meteorológica Mundial (WMO), sostiene que el agujero de ozono constituye un fenómeno estacional. Esa anomalía se genera principalmente sobre la Antártida a causa de condiciones extremas de frío y la dinámica atmosférica. Dicho diagnóstico surge de observaciones satelitales y mediciones in situ acumuladas desde la década de 1980, las cuales confirman la relación directa entre el cloro de origen humano y la destrucción de la capa protectora.

El mecanismo químico aceptado establece que los clorofluorocarbonos (CFC) funcionan como la fuente primaria de dicho elemento en la estratosfera. El agotamiento masivo ocurre especialmente tras la activación de estos compuestos en nubes estratosféricas polares. Este marco explicativo sirvió de fundamento para el Protocolo de Montreal, un acuerdo ambiental que destaca por su éxito en la reducción progresiva de tales sustancias nocivas.

Bajo ese contexto, las investigaciones recientes complementan el panorama vigente al detallar contribuciones adicionales de compuestos como el tetracloruro de carbono en etapas tempranas. Expertos como Susan Solomon, quienes participaron en la formulación del modelo clásico y en revisiones posteriores, sugieren que existe una evolución del conocimiento y descartan una ruptura con la explicación dominante.