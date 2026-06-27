Los movimientos sísmicos generan voltajes en cristales de cuarzo, lo que altera la deposición del oro en fracturas rocosas. | Foto: Live Science

Los movimientos sísmicos generan voltajes en cristales de cuarzo, lo que altera la deposición del oro en fracturas rocosas. | Foto: Live Science

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Un enigma histórico de la geología económica es la formación de pepitas de oro en vetas de cuarzo, cuyas masas irregulares carecen de un patrón uniforme explicable solo por procesos hidrotermales. Frente a este desafío, un nuevo enfoque científico postula que la actividad sísmica cumple un rol dinámico en la redistribución del metal precioso.

La hipótesis cobró fuerza tras experimentos publicados en la revista Nature Geoscience, donde investigadores de la Monash University analizaron el comportamiento del cuarzo bajo tensiones extremas. El hallazgo plantea que la energía mecánica de los terremotos induce efectos eléctricos capaces de alterar la forma en que el oro se deposita dentro de fracturas rocosas.

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¿Por qué los sismos acumulan oro en el cuarzo?

El origen de las pepitas doradas en vetas minerales se vincula directamente con la piezoelectricidad del cuarzo. Durante los movimientos sísmicos, las ondas de energía deforman estos cristales y generan voltajes locales. Esta carga eléctrica interactúa de inmediato con los fluidos hidrotermales subterráneos, que albergan metales preciosos disueltos en concentraciones mínimas, e inicia así una transformación química profunda.

A nivel de laboratorio, los científicos comprobaron que someter el sustrato a tensiones rápidas precipita la adherencia metálica sobre las superficies rocosas. La investigación resalta que la tensión en los cristales de cuarzo puede generar suficiente voltaje para depositar oro acuoso a partir de una solución, así como acumular nanopartículas de oro. Ese fenómeno electroquímico propicia un crecimiento mineral sostenido a través de la historia geológica.

Un descubrimiento crucial revela la naturaleza acumulativa de esta dinámica: los sedimentos iniciales funcionan como imanes que capturan más material en sacudidas posteriores. Por lo tanto, los expertos sostienen que los sistemas de fracturas que registran terremotos constantes explican la aparición de yacimientos de alta pureza en zonas orogénicas específicas.

¿Qué incógnitas persisten sobre el origen del oro y el cuarzo?

Los autores del estudio enfatizan que el modelo científico excluye la creación de oro nuevo. El mecanismo analizado requiere la presencia previa de metales diluidos en fluidos geológicos, de modo que el proceso no implica transformaciones elementales ni una generación espontánea del recurso; en su lugar, el fenómeno consiste en una redistribución química dentro del entorno mineral.

Por otra parte, los análisis de laboratorio no constituyen una demostración fidedigna de los hechos a escala planetaria. Esas simulaciones experimentales se ejecutan bajo variables controladas, aisladas y rápidas que omiten la complejidad de la naturaleza, un escenario en el que interactúan factores como la presión extrema, la temperatura cambiante y lapsos de millones de años.

Por último, los expertos aclaran que el hallazgo es inútil para la prospección minera actual. Si bien la respuesta piezoeléctrica del cuarzo resulta útil para detectar sectores con dinamismo estructural, la técnica es incapaz de confirmar la existencia de depósitos explotables; por ende, el descubrimiento funciona como un valioso aporte teórico sobre las pepitas, pero no como un manual para descubrir yacimientos.