Un equipo internacional detecta por primera vez una señal gravitacional vinculada al horizonte de sucesos de un agujero negro, el “punto de no retorno”, según la revista Nature. | Foto: Mark Garlick/Science Photo Library

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Por primera vez, un equipo internacional identificó una señal gravitacional vinculada al área contigua al horizonte de sucesos de un agujero negro, la frontera denominada 'punto de no retorno'. El hallazgo, publicado en la revista Nature, surge tras el análisis del evento GW250114, una fusión de dos colosos cósmicos registrada por LIGO el 14 de enero de 2025.

Este descubrimiento aclara que ningún elemento escapó del interior de dicho abismo; en su lugar, las ondas emitidas durante el choque conservan información valiosa de la zona adyacente a ese límite extremo. Al respecto, Sizheng Ma, investigador del Instituto Perimeter, detalló: “La señal parece llevar una huella de la región muy cercana al horizonte final del agujero negro”.

¿Cómo se detectó la histórica señal GW250114 y qué revela sobre los agujeros negros?

Los astrofísicos analizaron GW250114, calificada por LIGO como el registro de ondas gravitacionales más nítido captado hasta la fecha. Los dispositivos de Hanford y Livingston, ubicados en Estados Unidos, registraron este fenómeno espacial durante la etapa de observación denominada O4b.

El grupo de expertos logró aislar el tramo final de la transmisión, denominado 'onda directa', que surge después de la colisión. De acuerdo con Nature, dicho elemento vibra con una frecuencia vinculada al giro del coloso cósmico resultante y pierde fuerza debido a la fuerte atracción gravitatoria en las proximidades del borde.

En palabras sencillas, las fluctuaciones no emergieron de las entrañas de la estructura, sino de la alteración cósmica en su periferia. “Cuando dos agujeros negros se fusionan, perturban violentamente el espacio-tiempo en la región muy cercana al horizonte final”, explicó el investigador Ma, quien aclaró que esa oscilación se propaga por el cosmos hasta alcanzar los sensores de la Tierra.

¿Por qué el hallazgo de ondas gravitacionales revoluciona la astrofísica actual?

El resultado sobre la firma de los agujeros negros permanece abierto a debate. Los autores de la investigación advierten que resulta indispensable comparar este patrón con futuras fusiones cósmicas para descartar otras interpretaciones y consolidar el descubrimiento.

La comunidad científica internacional exige cautela ante el anuncio. Francesco Sannino calificó el trabajo como un 'análisis convincente', aunque subrayó que requiere la verificación de equipos independientes; por su parte, Sean McWilliams, miembro de la Universidad de Virginia Occidental, se mostró más escéptico al sostener que la señal detectada “no nos dice nada” directamente sobre el horizonte.

La relevancia de este hito radica en que inaugura una vía inédita para explorar regiones inaccesibles a la luz visible. De confirmarse la interpretación en próximos análisis, las fluctuaciones espaciotemporales permitirán evaluar con precisión la relatividad general de Einstein y rastrear indicios de física desconocida en los entornos más extremos del cosmos.