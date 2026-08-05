Un dron con cámara graba a una ballena jorobada dando a luz frente a la costa: “Es increiblemente raro”

Imágenes grabadas con un dron muestran a una ballena jorobada hembra dando a luz frente a las costas de Australia. Foto: Alexander Forrest/ORRCA (@forrestfov)

Imágenes grabadas con un dron muestran a una ballena jorobada hembra dando a luz frente a las costas de Australia. Foto: Alexander Forrest/ORRCA (@forrestfov)

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Un operador de dron captó el nacimiento de una ballena jorobada frente a la costa norte de Nueva Gales del Sur, en Australia. La grabación se realizó el 28 de julio durante un monitoreo aéreo de estos cetáceos y, según sus responsables, podría tratarse del primer video obtenido con un dron que muestra un parto completo de esta especie en libertad.

Las imágenes despertaron el interés de científicos y conservacionistas por el valor que tienen para comprender los primeros instantes de vida de las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae). Además de mostrar el nacimiento, el registro ofrece información sobre el comportamiento de la madre y de la cría, un aspecto del que todavía existen pocos datos documentados.

¿Cómo se presenció el parto de la ballena?

El registro quedó en manos de Alexander Forrest, piloto comercial de drones de la Organización para el Rescate e Investigación de Cetáceos en Australia (ORRCA), una entidad sin fines de lucro dedicada a la protección y conservación de mamíferos marinos. Durante el recorrido aéreo, Forrest detectó que una ballena avanzaba detrás de su grupo y a un ritmo más lento de lo habitual. Poco después presenció el parto.

Apareció una columna de sangre bajo la ballena y una pequeña cría emergió a la superficie. Foto: Alexander Forrest/ORRCA

"Es increíblemente raro presenciar un momento como este en el océano. Es un encuentro que muy pocas veces ha sido documentado", afirmó Forrest a Live Science. "Hasta donde sabemos, es el primer video captado por un dron que muestra el nacimiento completo de una ballena jorobada viva. Nos permite observar momentos fundamentales en los primeros instantes de vida de la cría y conocer mejor el comportamiento de una madre de ballena jorobada y de su recién nacido".

Las imágenes muestran a la cría emerger por primera vez entre aguas teñidas de rojo para tomar su primera bocanada de aire. Después, la madre gira y regresa para reunirse con ella. La escena ocurrió a unos 700 metros de la costa de Kingscliff, en el noreste de Nueva Gales del Sur. De acuerdo con un portavoz de ORRCA, esta sería apenas la cuarta ocasión en que se filma el nacimiento de una ballena jorobada, aunque existen registros de partos de otras especies, como la ballena gris y el cachalote.

Un registro clave para el estudio de ballenas

El material ahora pasará por un proceso de análisis antes de presentarse para revisión por pares y su eventual publicación en una revista científica. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la hembra permanecía separada de su grupo al momento del parto, una conducta que los biólogos compararán con otros casos documentados.

Las crías de ballena jorobada permanecen con sus madres durante sus primeros 11 meses de vida. Foto: Alexander Forrest/ORRCA

"Este nacimiento es un símbolo de uno de los mayores esfuerzos de conservación de la historia, que permitió que las ballenas jorobadas pasaran de estar al borde de la extinción a contar con una población cercana a las 50.000 en la costa de Nueva Gales del Sur", señaló Forrest.

El experto también destacó que recopilar este tipo de información permitirá conocer mejor dónde nacen las crías, cómo transcurren esos primeros minutos y cuál es el comportamiento de las madres. Durante las primeras semanas de vida, las crías permanecen muy cerca de sus madres para aprender conductas esenciales, como respirar en la superficie.

"Las ballenas jorobadas parecen tener un vínculo maternal extraordinario con sus crías. Durante unos 11 meses, esta cría será alimentada con una leche muy rica en nutrientes hasta convertirse en un ejemplar juvenil capaz de valerse por sí mismo", explicó.

Al nacer, estos cetáceos pesan entre 900 y 1.360 kilogramos, miden de 3 a 5 metros y pueden aumentar unos 45 kilogramos por día antes de afrontar una migración de hasta 8.000 kilómetros entre las aguas polares y las zonas tropicales de reproducción.