Es más antiguo de lo que pensábamos: el núcleo del desierto de Atacama se secó mucho antes de que se formara la cordillera de los Andes

El desierto de Atacama se habría formado mucho antes que la cordillera de los Andes. Foto: Dr. Benedikt Ritter-Prinz

El desierto de Atacama se habría formado mucho antes que la cordillera de los Andes. Foto: Dr. Benedikt Ritter-Prinz

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El desierto de Atacama podría tener un origen mucho más remoto de lo que la ciencia había calculado hasta ahora. Un estudio sostiene que su núcleo hiperárido ya existía hace más de 40 millones de años, lo que adelanta en 20 millones de años las estimaciones previas sobre su formación.

Hasta ahora, la comunidad científica situaba el inicio de las condiciones actuales de extrema sequedad entre 15 y 20 millones de años atrás, mientras ocurría el levantamiento progresivo de la Cordillera de los Andes y el fortalecimiento de corrientes frías en el océano Pacífico. Sin embargo, una investigación publicada en la revista Nature propone que su aridez pudo instalarse en el Eoceno tardío.

Huellas de una superficie intacta durante millones de años

Los geólogos analizaron guijarros de cuarzo recolectados en el núcleo más seco del Atacama. Estas rocas resisten la erosión y conservan señales del tiempo que indican cuánto han permanecido expuestas en la superficie. Para estimar su antigüedad, los investigadores midieron isótopos cosmogénicos de neón y berilio, generados cuando los rayos cósmicos impactan directamente sobre la Tierra.

Los investigadores recolectaron guijarros de cuarzo, que resisten la erosión y el desgaste causados ​​por el viento, en diferentes lugares del desierto de Atacama. Foto: B. Ritter-Prinz)

'Si conduces hasta allí, puedes hundirte hasta 2 metros [6,5 pies] en este polvo de yeso', dijo Benedikt Ritter-Prinz, geólogo de la Universidad de Colonia, en Alemania, a Live Science. 'Por lo tanto, obtener las muestras es bastante difícil'.

El análisis reveló que cerca del 24% de las muestras presenta concentraciones elevadas de estos isótopos, un indicador de exposición prolongada. Esto sugiere que amplias zonas del desierto permanecieron prácticamente inalteradas durante decenas de millones de años.

'Nuestros resultados indican que el núcleo hiperárido del desierto de Atacama se estableció entre el Eoceno medio y tardío [hace entre 47,8 y 33,9 millones de años], como lo demuestra la actividad superficial extremadamente baja', declaró en un comunicado el experto . 'Esto la convierte en la región seca continua más extensa de la Tierra y nos obliga a reconsiderar cómo y cuándo se desarrollan entornos tan extremos'.

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Un desierto moldeado antes de los Andes modernos

La investigación plantea que el proceso de desecación del Atacama pudo comenzar antes del levantamiento completo de los Andes, lo que cuestiona la idea de que la cordillera originó por sí sola el desierto. En cambio, el estudio sugiere que el enfriamiento global posterior al 'Eocene Climate Optimum', ocurrido entre 54 y 49 millones de años, habría favorecido las primeras condiciones de aridez extrema.

‘Con estos datos, podemos comprender mejor cómo la vida se adapta a eventos específicos’ y por qué ciertas especies divergen, afirmó Ritter-Prinz. Por ejemplo, un cambio a condiciones hiperáridas podría provocar el cierre de ciertas rutas migratorias, lo que eventualmente daría lugar a la formación de nuevas especies en grupos aislados, añadió.