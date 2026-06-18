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Ciencia

Científicos rompieron un meteorito que llegó desde Marte y se encontraron con un gran tesoro nunca antes visto

El hallazgo de una pequeña muestra ayudará a conocer más sobre la evolución del planeta rojo.

El granate terrestre tiene un tono rojo brillante. Los investigadores encontraron un nuevo tipo en una roca marciana. Foto: IStock
El granate terrestre tiene un tono rojo brillante. Los investigadores encontraron un nuevo tipo en una roca marciana. Foto: IStock
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Una roca procedente de Marte escondía una sorpresa que ningún investigador había observado antes. Al analizar una pequeña muestra del meteorito NWA 8171, un equipo científico identificó diminutos granos de granate, un mineral que jamás se había detectado en una roca marciana.

La muestra, conservada en la colección del Museo Real de Ontario, en Canadá, pertenece a una brecha basáltica, un tipo de roca formada cuando el magma se enfría y atrapa fragmentos de otros materiales en su interior. Los resultados del estudio, publicados en la revista 'Geochemical Perspectives Letters', despertaron gran interés entre los especialistas por la información que estos minerales pueden conservar durante miles de millones de años.

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El pequeño fragmento del meteorito que ocultaba un hallazgo inesperado

La investigación estuvo encabezada por científicos de la Universidad Brock, en Canadá. Durante el análisis de una sección microscópica del meteorito, los especialistas observaron una composición química poco habitual. En un principio, pensaron que se trataba de piroxeno, un mineral muy frecuente en este tipo de rocas, pero una revisión más detallada cambió por completo la interpretación.

La andradita puede tener un tono oliva. Foto: Robert M. Lavinsky/iRocks.com

La andradita puede tener un tono oliva. Foto: Robert M. Lavinsky/iRocks

Las pruebas posteriores confirmaron la presencia de andradita, una variedad rica en hierro del granate. Los cristales aparecieron en un fragmento de apenas 0,8 por 0,5 milímetros, una dimensión inferior al tamaño de una semilla de amapola.

“Esta pequeña sección del meteorito parecía muy interesante y la composición química resultaba algo extraña. Al principio supusimos que era piroxeno, pero decidimos volver a examinarla”, explicó la geóloga planetaria Tanya Kizovski.

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El descubrimiento abre nuevas preguntas sobre la evolución geológica de Marte

Los granates conservan información valiosa sobre las condiciones de temperatura, presión y composición química presentes durante su formación. Por esa razón, los investigadores consideran que este hallazgo podría ampliar el conocimiento sobre la evolución interna de Marte.

“Este nuevo tipo de roca con granate podría aportar pistas sobre cómo cambió Marte a lo largo de su historia y ofrecer información sobre los antiguos entornos que permitieron la formación de estos minerales”, señaló Kizovski.

El equipo aún no sabe si la andradita se originó en Marte o si el fragmento llegó desde otro lugar antes de integrarse en la roca. Los futuros análisis isotópicos ayudarán a resolver ese misterio y a reconstruir una parte desconocida del pasado del planeta rojo.

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