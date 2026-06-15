China construye una megarepresa en el Tíbet y aprovechará la fuerza del río. Foto: SCMP

China construye una megarepresa en el Tíbet y aprovechará la fuerza del río. Foto: SCMP

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China puso en marcha uno de los proyectos hidroeléctricos más ambiciosos en la meseta tibetana, una región ubicada a 4.500 metros de altitud que abastece de agua a gran parte de Asia. La iniciativa, conocida como proyecto Motuo, comenzó su construcción en julio del 2025 y contempla una inversión estimada de hasta 168.000 millones de dólares.

La obra se desarrollará sobre el río Yarlung Tsangpo, que más abajo recibe el nombre de Brahmaputra en India y Bangladesh. El complejo tendrá una producción anual cercana a los 300 teravatios-hora (TWh), una cifra que supera la capacidad de la presa china de Tres Gargantas y que incluso excede la generación hidroeléctrica anual de Estados Unidos.

El proyecto de Motuo que superará a la represa Tres Gargantas

El nuevo complejo hidroeléctrico aprovechará una de las características más singulares del paisaje tibetano. El río Yarlung Tsangpo atraviesa el cañón más profundo del planeta y desciende con fuerza en una pronunciada curva conocida como el Gran Recodo.

La ruta atravesará la ladera de la montaña, descendiendo 2.000 metros y pasando por varias centrales hidroeléctricas dentro de los túneles, antes de volver a unirse al río. Foto: Google/Landsat

El plan contempla una serie de túneles perforados en las montañas cercanas al monte Namcha Barwa, de unos 7.800 metros de altura. A través de este sistema, el agua circulará entre varias centrales hidroeléctricas y un conjunto de presas en cascada.

'No hay nada de esta magnitud, ni nada que se le parezca', afirmó a Live Science Brian Eyler, director de programas sobre agua y sostenibilidad del Stimson Center.

La futura instalación triplicará la producción de la presa de Tres Gargantas, considerada actualmente la mayor central hidroeléctrica del planeta.

'Tenemos una China moderna y poderosa que, en cierto modo, confía plenamente en poder dominar la naturaleza', afirmó Tenzin Norgay, investigador de la Campaña Internacional por el Tíbet (ICT), una organización no gubernamental que trabaja para promover los derechos humanos y las libertades democráticas del pueblo tibetano.

Un desafío de ingeniería en una zona sísmica

La meseta tibetana se encuentra en una zona marcada por la colisión entre las placas tectónicas india y euroasiática. Esta situación convierte a la región en una de las áreas con mayor actividad sísmica del mundo.

La presa de las Tres Gargantas, en la provincia de Hubei, en el centro de China, es actualmente la mayor central hidroeléctrica del mundo. Foto: AFP

En enero del 2025, un terremoto de magnitud 7,1 en Dingri provocó daños en varias presas locales. 10 años antes, el sismo de Nepal de magnitud 7,8 afectó cerca del 20% de la capacidad hidroeléctrica del país.

Especialistas consultados por Live Science advirtieron que los terremotos, los deslizamientos de tierra y el deshielo acelerado de los glaciares representan amenazas adicionales para una infraestructura de semejante magnitud. También alertaron sobre el riesgo que implican las crecidas repentinas de lagos glaciares, un fenómeno que ya provocó la destrucción de una presa en el noreste de India en 2023.

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¿Cuáles serían las consecuencias del control del agua del proyecto?

El Brahmaputra constituye una fuente esencial de agua y sedimentos para más de 130 millones de personas. Además de abastecer a numerosas comunidades, el río aporta nutrientes fundamentales para la agricultura en India y Bangladesh.

Eyler explicó que los sedimentos transportados por el río funcionan como un fertilizante natural de bajo costo. 'Los deltas fluviales se forman gracias a los sedimentos que empujan tierra hacia el océano año tras año', indicó el experto.

Los analistas consideran que cualquier modificación en el caudal podría repercutir en la seguridad alimentaria de la región. Tenzin Norgay, investigador de la Campaña Internacional por el Tíbet, recordó que 'millones de personas dependen de este río'.

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La apuesta de China por la energía limpia

Pekín busca reducir su dependencia del carbón y avanzar en sus objetivos de disminución de emisiones de carbono. Varios expertos describieron la futura infraestructura como una herramienta capaz de sustituir numerosas plantas termoeléctricas.

Sin embargo, científicos y organizaciones ambientales cuestionan el impacto ecológico de una intervención de estas dimensiones. Brian Eyler sostuvo que resulta difícil creer que una obra de este tamaño no provoque consecuencias ambientales. 'Por lo general, cuanto más grande es el proyecto, mayores son los impactos, y este es el sistema de presas más grande jamás creado', afirmó.