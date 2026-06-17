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Ciencia

Algo se esconde a 30 metros bajo el hielo: el radar de la NASA detecta una enorme estructura artificial cerca al Polo Norte

Bajo la nieve de Groenlandia, se encontró un sistema de pruebas nucleares como parte de un antiguo proyecto secreto.

El radar de la NASA detectó una base militar de la Guerra Fría bajo Groenlandia. Foto: NASA/JPL
El radar de la NASA detectó una base militar de la Guerra Fría bajo Groenlandia. Foto: NASA/JPL
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Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA recopilaron datos sorprendentes mientras sobrevolaban Groenlandia en abril del 2024. Durante la misión, el radar instalado en un avión Gulfstream III detectó una ciudad bajo el hielo de la Guerra Fría que Estados Unidos utilizó como base militar y sitio de pruebas nucleares.

La instalación militar conocida como Camp Century permanece abandonada y yace sepultada bajo unos 30 metros de nieve; fue utilizada originalmente para evaluar el despliegue de misiles desde el Ártico. Se trata de una de las bases más remotas del Ejército de EE. UU., según detalla la agencia espacial.

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Una estructura masiva bajo el hielo de Groenlandia

Los investigadores no sabían qué observaban cuando analizaron las primeras lecturas del radar. Los datos mostraban lo que parecía ser una estructura de gran tamaño oculta en las profundidades del terreno helado. Mientras estudiaban la capa de hielo, apareció la silueta de la base.

El avión Gulfstream III de la NASA utilizó instrumentos de radar para cartografiar la profundidad de la capa de hielo de Groenlandia. Foto: NASA/JPL

El avión Gulfstream III de la NASA utilizó instrumentos de radar para cartografiar la profundidad de la capa de hielo de Groenlandia. Foto: NASA/JPL

"Al principio no sabíamos lo que era", recuerda Alex Gardner, especialista en criósfera del JPL. “En las imágenes de radar, lo que parecía ser una enorme estructura había quedado al descubierto en las profundidades del paisaje helado. Estábamos buscando el lecho del hielo y aparece Camp Century".

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Un campamento de ingenieros del ejército de EE. UU.

Construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en 1959, Camp Century contaba con una red de túneles interconectados de 1,2 kilómetros que albergaban alojamientos, un hospital, un laboratorio, una iglesia, una biblioteca y zonas recreativas.

Camp Century se excavó primero en el hielo con máquinas quitanieves; luego se colocaron soportes metálicos encima y se cubrió de nuevo con nieve. Foto: Wikimedia

Camp Century se excavó primero en el hielo con máquinas quitanieves; luego se colocaron soportes metálicos encima y se cubrió de nuevo con nieve. Foto: Wikimedia

La instalación tenía capacidad para 200 personas y funcionaba con el PM-2A, el primer reactor nuclear portátil de la historia. La base fue abandonada en 1967 y aún permanece enterrada bajo la nieve y el hielo. Gardner y su equipo sobrevolaron el norte de Groenlandia con el sistema de radar de apertura sintética UAVSAR de la NASA.

Gracias a este sistema, mejoró la capacidad de obtener imágenes de radar y fue posible estudiar con precisión la parte inferior de la capa de hielo, lo que reveló la estructura oculta.

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Material potencialmente peligroso bajo el hielo

Las imágenes coinciden, además, con antiguos mapas que muestran sus instalaciones y el trazado de sus túneles. Aunque los restos de la antigua base no suponen un riesgo en las profundidades en las que se encuentran actualmente, los investigadores advierten que el continuo deshielo podría dejarlos expuestos en el futuro. Cualquier material químico, biológico o radiactivo potencialmente peligroso, enterrado durante el desmantelamiento de la instalación, podría volver a salir a la superficie.

"Nuestro objetivo era calibrar, validar y comprender las capacidades y limitaciones del UAVSAR para cartografiar las capas internas de hielo y la interfaz entre el lecho de hielo", explica Chad Greene, científico del JPL. "Sin un conocimiento detallado del espesor del hielo, es imposible saber cómo responderán las capas de hielo al rápido calentamiento de los océanos y la atmósfera, lo que limita enormemente nuestra capacidad para proyectar las tasas de aumento del nivel del mar", agregó.

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