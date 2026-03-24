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Ciencia

Un meteorito del tamaño de un melón atravesó el techo de una casa: “bolas de fuego” fueron avistadas en Estados Unidos

Estos eventos son muy poco frecuentes en zonas habitadas, pero en ocasiones excepcionales incluso pueden impactar a personas.

Los científicos quieran tomar prestada la roca espacial y estudiarla para tener más información. Foto: Krystal C./ AMS
Los científicos quieran tomar prestada la roca espacial y estudiarla para tener más información. Foto: Krystal C./ AMS

Un meteorito sorprendió a una familia en Houston, Texas, tras atravesar el techo de su vivienda y rebotar dentro de una habitación vacía. El objeto, que habría caído tras una explosión en la atmósfera, forma parte de una inusual serie de bolas de fuego observadas en distintos puntos de Estados Unidos durante la última semana.

El incidente ocurrió el sábado 21 de marzo, cuando un asteroide de aproximadamente 0,9 metros de diámetro ingresó a más de 56.000 kilómetros por hora. La fricción con el aire provocó que el cuerpo se fragmentara, generando una intensa luz en el cielo y un fuerte estruendo que fue reportado por decenas de personas.

La propietaria del inmueble relató que escuchó un golpe en el cuarto contiguo. Al inspeccionar el lugar, encontró un agujero en el techo y la piedra en el interior.

Según datos recogidos por organismos de monitoreo, al menos 180 testigos observaron el fenómeno o escucharon un estallido, tras el cual varios restos lograron llegar al suelo, uno de los cuales impactó directamente en el domicilio.

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Una seguidilla inusual de bolas de fuego

En los últimos días, se han registrado al menos cuatro eventos similares en Estados Unidos. Días antes, un meteoro de gran tamaño se desintegró sobre el estado de Ohio a plena luz del día, provocando una explosión sónica que incluso rompió ventanas en zonas cercanas.

El meteorito que ingresó en la vivienda y no provocó daños a personas. Foto: Captura/KHOU

El meteorito que ingresó en la vivienda y no provocó daños a personas. Foto: Captura

Otro objeto luminoso fue visto cruzando el cielo sobre California, y también fue observado desde Arizona y Nevada. Más recientemente, se reportó un nuevo en Ohio, aunque de menor magnitud, según un informe de la NASA.

En una publicación de X, la agencia espacial se pronunció sobre la inusual frecuencia, pero no ofrecieron ninguna explicación. No hay lluvias de meteoritos activas ni grupos de asteroides conocidos que puedan dar razón de esta actividad reciente.

Sin embargo, otros expertos han señalado que son casi siempre más frecuentes entre febrero y abril, registrándose en algunos años un aumento de hasta un 30% en los avistamientos durante estos meses, según EarthSky.com. Este fenómeno, denominado bolas de fuego primaverales, quizás se deba a la posición de la Tierra con respecto al Sol y al resto del sistema solar. No obstante, aún no están del todo seguros de cómo o por qué ocurre.

Las bolas de fuego se producen cuando las rocas espaciales que caen se sobrecalientan debido a la alta fricción con el aire. Foto: Captura

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Un fenómeno poco frecuente pero no imposible

Es muy raro que los restos alcancen zonas habitadas. A pesar de ello, no es la primera vez que ocurre. Casos similares han sido documentados en Estados Unidos, Canadá y Europa en los últimos años.

Incluso existe registro de una persona que fue alcanzada por uno pequeño en Francia en 2023, un hecho considerado excepcional. Décadas antes, en 1954, una mujer en Alabama resultó herida tras el impacto de un meteorito en su vivienda.

Aunque el riesgo para la población es muy bajo, estos eventos recuerdan que la Tierra sigue expuesta a objetos provenientes del espacio. En la mayoría de los casos, estos cuerpos se desintegran antes de tocar el suelo, pero ocasionalmente algunos fragmentos logran sobrevivir al paso por la atmósfera, dejando huellas inesperadas en la superficie.

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