La máquina que intenta recrear el Sol en la Tierra acaba de lograr algo nunca visto este año

Este logro implica sostener plasma a 100 millones de grados Celsius durante 48 segundos, esencial para la fusión nuclear. | Foto: Vozpopuli

Este logro implica sostener plasma a 100 millones de grados Celsius durante 48 segundos, esencial para la fusión nuclear. | Foto: Vozpopuli

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El reactor experimental KSTAR, uno de los proyectos de fusión nuclear más avanzados del mundo, alcanzó un nuevo récord al mantener el plasma estable a temperaturas de fusión durante 102 segundos. Este logro, considerado uno de los más importantes del año en el campo de la energía de fusión, acerca a los científicos al objetivo de desarrollar una fuente de energía limpia, segura y prácticamente inagotable.

Ubicado en la ciudad de Daejeon, Corea del Sur, el reactor es operado por el Instituto Coreano de Energía de Fusión (KFE) y busca demostrar que la producción comercial de energía mediante fusión nuclear es técnicamente viable. Los resultados obtenidos representan un paso clave hacia ese objetivo.

KSTAR logró mantener plasma a temperaturas extremas durante más de un minuto y medio

Según los investigadores, el reactor consiguió sostener el plasma en modo de alta confinación durante 102 segundos y mantener simultáneamente una temperatura cercana a los 100 millones de grados Celsius durante 48 segundos. Estas condiciones son esenciales para que ocurra la fusión nuclear, el mismo proceso que alimenta al Sol y las estrellas.

La dificultad radica en controlar el plasma, un gas ionizado extremadamente caliente que tiende a generar turbulencias capaces de desestabilizar la reacción. Para evitarlo, KSTAR utiliza un complejo sistema de potentes imanes superconductores que mantienen el plasma suspendido sin que entre en contacto con las paredes del reactor.

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Un nuevo componente fue clave para alcanzar el récord

Uno de los factores determinantes en este avance fue la incorporación de un nuevo divertor equipado con escudos de tungsteno. Este componente cumple una función fundamental al soportar el intenso bombardeo de partículas generado durante la reacción, además de ayudar a eliminar impurezas y residuos del plasma para mantener su estabilidad.

El éxito del nuevo sistema ha permitido superar las limitaciones del antiguo divertor de carbono utilizado en experimentos anteriores. Ahora, los científicos surcoreanos tienen una nueva meta: mantener el plasma a temperaturas superiores a los 100 millones de grados Celsius durante 300 segundos. Aunque todavía queda el desafío de lograr que un reactor produzca más energía de la que consume, este récord refuerza las expectativas sobre el futuro de la fusión nuclear como una posible solución energética para las próximas décadas.