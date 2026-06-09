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Ciencia

Científicos encuentran en Taiwán un árbol gigante de 84 metros que llevaba siglos oculto entre las nubes

Este gigante, perteneciente a la especie Taiwania cryptomerioides, podría no mantener su récord por siempre, ya que existen áreas aún inexploradas donde podrían hallarse árboles más altos.

Investigadores hallan el árbol más alto de Asia Oriental en Taiwán, alcanzando 84,1 metros de altura y con una edad estimada entre 800 y 1.000 años.
Investigadores hallan el árbol más alto de Asia Oriental en Taiwán, alcanzando 84,1 metros de altura y con una edad estimada entre 800 y 1.000 años. | Foto: Frontiersin
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Un equipo de investigadores identificó en Taiwán el árbol más alto conocido de Asia Oriental, un ejemplar de árbol espada que alcanza los 84,1 m de altura y cuya edad se estima entre 800 y 1000 años. El hallazgo fue posible gracias a una combinación de tecnología láser de última generación, ciencia ciudadana y expediciones de escalada que permitieron confirmar la verdadera dimensión de este gigante forestal oculto en los bosques nubosos de la isla.

El descubrimiento, publicado en la revista científica Frontiers in Forests and Global Change, demuestra cómo nuevas herramientas de análisis pueden revelar tesoros naturales que han permanecido ocultos durante siglos, incluso en territorios relativamente pequeños y ampliamente estudiados.

Partes de la investigación hecha por los científicos en Taiwan.

El ejemplar, un Taiwania cryptomerioides, fue identificado gracias a un escaneo LiDAR y la participación de 372 voluntarios.

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Tecnología y voluntarios ayudaron a localizar al gigante oculto

La búsqueda comenzó con el uso de un sistema LiDAR aerotransportado, una tecnología que emplea pulsos láser para medir la altura de la vegetación con gran precisión. El escaneo generó una lista de más de 57.000 árboles que superaban los 65 m de altura en los bosques de Taiwán, una cantidad imposible de verificar manualmente.

Para reducir el número de candidatos, los investigadores recurrieron a la participación de 372 voluntarios que analizaron imágenes y perfiles de árboles a través de una plataforma en línea. Gracias a este proceso, lograron reducir la lista a menos de 5.000 ejemplares, facilitando el trabajo de campo.

Finalmente, mediante escaladas directas a las copas de los árboles, los científicos comprobaron que el ejemplar récord superaba por más de cuatro metros la altura estimada inicialmente por el escáner láser.

A pesar de su récord, los científicos advierten que podría no ser permanente, ya que muchas áreas del sudeste asiático siguen sin ser exploradas con precisión similar.

A pesar de su récord, los científicos advierten que podría no ser permanente, ya que muchas áreas del sudeste asiático siguen sin ser exploradas con precisión similar.

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Un árbol milenario que podría no conservar el récord para siempre

El árbol pertenece a la especie Taiwania cryptomerioides, conocida como árbol espada, y crece en la cordillera de Sheshan, a 1.656 m sobre el nivel del mar. Se estima que ha sobrevivido entre ocho y 10 siglos gracias a las condiciones únicas de los bosques nubosos de Taiwán, donde la humedad constante y las temperaturas moderadas favorecen un crecimiento continuo durante largos períodos.

A pesar de la magnitud del descubrimiento, los científicos señalan que el récord podría ser temporal. Aunque actualmente se trata del árbol más alto conocido de Asia Oriental, amplias regiones boscosas del sudeste asiático, la India y el Himalaya aún no han sido exploradas con la misma precisión. El equipo taiwanés ya ha compartido públicamente la metodología utilizada, lo que podría permitir futuros hallazgos de ejemplares aún más altos en otras partes del continente.

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