Científicos recolectan las últimas semillas de un árbol a punto de extinguirse: crece en una isla volcánica de Sudamérica

Expertos recolectan las semillas del último ejemplar conocido de D. neriifolia en la isla Robinson Crusoe, Chile. Foto: Gonzalo Rojas

Expertos recolectan las semillas del último ejemplar conocido de D. neriifolia en la isla Robinson Crusoe, Chile. Foto: Gonzalo Rojas

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En una remota isla volcánica del Pacífico Sur, un árbol que alguna vez formó parte del paisaje natural hoy sobrevive gracias a su único ejemplar. Se trata de Dendroseris neriifolia, una especie endémica de la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago chileno Juan Fernández, que enfrenta el riesgo crítico de desaparecer para siempre debido a la degradación ambiental.

Los expertos lograron rescatar sus semillas para ser depositadas en el Banco de Semillas del Milenio en Inglaterra, uno de los mayores centros de conservación vegetal del planeta, donde iniciaron pruebas para asegurar la supervivencia futura de la especie.

¿Por qué este árbol de una isla chilena está al borde de la extinción?

La Dendroseris neriifolia sufre el impacto de diversas amenazas en su ecosistema. La especie habitaba en zonas bajas de la isla Robinson Crusoe, situada a unos 673 kilómetros de la costa de Chile. Sin embargo, la pérdida de hábitat, la erosión del suelo, los incendios, la presencia de especies invasoras y el pastoreo de animales redujeron de forma drástica su población.

La planta es originaria únicamente de las Islas Juan Fernández. Foto: Wikimedia

"Los relatos históricos indican que la especie aún era relativamente común en algunas partes de su área de distribución a finales del siglo XIX, aunque ya se estaban registrando extinciones locales", explicó a Live Science la taxónoma vegetal Paulina Hechenleitner, del Real Jardín Botánico de Edimburgo.

En una expedición realizada en 1980, investigadores localizaron siete árboles de hasta cinco metros de altura. Hoy solo permanece uno, bajo vigilancia de guardaparques de la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF).

¿Cómo buscan evitar que el árbol desaparezca para siempre?

La obtención de semillas representa una operación compleja. El último ejemplar crece sobre un acantilado escarpado y cuenta incluso con un sistema de cuerdas para evitar su caída. Cada temporada de maduración, equipos especializados acceden al lugar tras varias horas de desplazamiento y ascenso por terrenos volcánicos de difícil acceso.

Las semillas enviadas al banco de conservación ofrecieron resultados alentadores. Un análisis mediante rayos X identificó 25 ejemplares potencialmente viables de un lote de 29 semillas. Además, siete plántulas ya desarrollan raíces en instalaciones científicas.

"A través de este proyecto, esperamos poder producir más semillas de las plantas que tenemos creciendo ahora una vez que alcancen la edad de floración", dijo Alice Hudson, la responsable de asociaciones del Banco de Semillas del Milenio.

Los investigadores esperan que las nuevas plantas alcancen la madurez, produzcan más semillas y permitan futuras acciones de restauración en dicha isla de Chile.