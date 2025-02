Arqueólogos descubren un tesoro con joyas hechas con el metal de un meteorito que cayó hace más de 2.600 años

Arqueólogos en Polonia han descubierto un conjunto de joyas y herramientas fabricadas con hierro meteórico, utilizadas hace más de 2.600 años. El hallazgo, realizado en los antiguos cementerios de Częstochowa-Raków y Częstochowa-Mirów, muestra que la cultura lusaciana empleó materiales de origen extraterrestre en la fabricación de objetos cotidianos, sin que estos tuvieran un estatus reservado para la élite.

El estudio, publicado en Journal of Archaeological Science: Reports, confirma que los brazaletes, anillos y alfileres encontrados contienen altos niveles de níquel, una característica distintiva del hierro de meteorito. Investigadores emplearon microscopía electrónica de barrido y fluorescencia de rayos X portátil para analizar la composición de las piezas. Se determinó que provienen de un meteorito del tipo ataxita, una variedad extremadamente rara con una concentración de níquel superior a la del hierro terrestre.

El uso de hierro espacial en la Europa antigua

El uso de hierro meteórico no es un fenómeno nuevo en la arqueología. Ejemplos en Egipto, Mesopotamia y China muestran que este metal se consideraba un material valioso debido a su origen celeste. Sin embargo, en la cultura lusaciana, este recurso parece haber sido empleado sin distinción social.

Brazaletes fabricados con el hierro de un meteorito poco después de caer a la Tierra. Foto: Notes from Poland

Los objetos fueron hallados en tumbas de hombres y mujeres, tanto en entierros de cremación como de inhumación, lo que sugiere que su uso no estaba limitado a un grupo privilegiado. Además, en las excavaciones no se encontraron elementos de oro, plata o piedras preciosas, lo que refuerza la idea de que el hierro del espacio no tenía un valor simbólico especial para esta sociedad.

Uno de los aspectos más llamativos del hallazgo es que los fragmentos de meteorito parecen haber sido utilizados poco después de su impacto. La rápida oxidación del hierro en el suelo hace improbable que el material hubiera estado enterrado durante siglos antes de ser trabajado. Esto plantea la posibilidad de que los habitantes de la zona presenciaron la caída del meteorito y, tras su impacto, recolectaron los fragmentos para convertirlos en objetos de uso común.

Los primeros intentos de acero decorativo

Los investigadores sugieren que los antiguos artesanos pudieron haber mezclado el hierro meteórico con hierro terrestre para crear efectos visuales en las piezas. Si esto se confirma, estaríamos ante uno de los primeros ejemplos de hierro damasquinado, un método decorativo que, siglos después, daría lugar al legendario acero de Damasco.

Cementerio de la cultura lusaciana, Museo de Częstochowa. Foto: Andrzej Otrębski

El alto contenido de níquel en el hierro meteórico le otorga un brillo plateado, mientras que el hierro terrestre presenta un tono más oscuro. La combinación de ambos materiales habría permitido la creación de patrones en las joyas, algo inusual en la Edad del Hierro en Europa. Esta técnica podría haber sido un primer intento de desarrollar un acero ornamental, siglos antes de que esta práctica se popularizara en el mundo islámico y asiático.

El origen misterioso del meteorito y uso

La concentración de objetos fabricados con hierro meteórico en un solo yacimiento es un fenómeno poco común. Hasta ahora, la mayoría de los hallazgos de este tipo eran piezas aisladas. El descubrimiento en Częstochowa-Raków convierte a este sitio en uno de los más importantes del mundo en términos de objetos de metal extraterrestre, comparable a yacimientos en Egipto y Turquía.

El hecho de que se hayan encontrado varias piezas sugiere que el meteorito que proporcionó el hierro cayó en la región poco antes de que los artesanos lo trabajaran. De lo contrario, la oxidación habría dificultado su extracción. Esta hipótesis también plantea una pregunta intrigante: si los antiguos artesanos podían acceder al hierro meteórico con relativa facilidad, ¿por qué no hay más ejemplos de su uso en Europa?

Una posible respuesta es que, con la expansión de la metalurgia prehistórica, el hierro terrestre se volvió más accesible, desplazando el interés por los fragmentos de meteoritos. Durante la Edad del Bronce, este material era sumamente escaso y su uso estaba reservado para objetos con gran carga simbólica. Sin embargo, con la proliferación de técnicas de fundición de hierro, la importancia del metal extraterrestre pudo haber disminuido gradualmente.