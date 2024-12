Científicos descubren un método revolucionario para producir agua en la Tierra y otros planetas

El proceso, que no requiere fuego ni alta presión, ofrece una opción más segura y sostenible para crear agua, según los científicos de la Universidad Northwestern. Foto: IA/La República.

Un avance científico sin precedentes ha revelado un método eficiente para generar agua a partir de hidrógeno y oxígeno en condiciones controladas. Investigadores de la Universidad Northwestern lograron observar, por primera vez, cómo los átomos de estos elementos se combinan a escala nanométrica, utilizando paladio como catalizador. Este descubrimiento, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), abre nuevas posibilidades para producir agua en ambientes hostiles, como regiones áridas de la Tierra y planetas remotos.

Este proceso no requiere fuego ni alta presión, características comunes en métodos tradicionales, lo que lo hace más seguro y sostenible. Además, podría ser clave para futuras misiones espaciales, al permitir que los astronautas generen agua potable utilizando recursos limitados. “Nuestro proceso evita la necesidad de condiciones extremas. Simplemente, mezclamos paladio y gases”, destacó Vinayak Dravid, profesor de Ciencia e Ingeniería de Materiales y líder del estudio.

¿Cómo se descubrió este método para producir agua?

El hallazgo fue posible gracias a una innovadora tecnología desarrollada en enero de 2024, que permitió observar la reacción entre hidrógeno y oxígeno con una precisión sin precedentes. Los científicos encapsularon los gases en nanorreactores fabricados con membranas vítreas ultradelgadas, lo que les permitió estudiar el proceso en tiempo real mediante microscopía electrónica.

“Este fenómeno es conocido desde hace décadas, pero nunca se entendió completamente”, afirmó Yukun Liu, primer autor del estudio. Durante el experimento, los investigadores observaron cómo el hidrógeno entraba en la red cristalina del paladio y cómo pequeñas burbujas de agua emergían en su superficie. Este proceso, descrito como la formación de las burbujas más pequeñas jamás vistas, representa un avance crucial en la ciencia.

¿Qué aplicaciones tiene este descubrimiento en la Tierra y el espacio?

El potencial de este método no se limita a la Tierra. Gracias a su eficiencia y sostenibilidad, podría ser utilizado en misiones espaciales, donde la producción de agua es esencial para la supervivencia. Al almacenar paladio cargado de hidrógeno antes de los viajes espaciales, los astronautas solo necesitarían añadir oxígeno para generar agua potable o para sistemas de riego.

Este enfoque también tiene aplicaciones en zonas áridas de la Tierra, donde la generación rápida y sostenible de agua podría mitigar problemas de acceso al recurso. Además, como el paladio es reciclable, el proceso es económicamente viable y ambientalmente sostenible a largo plazo. “Nuestro método no consume el paladio, lo que permite reutilizarlo varias veces”, explicó Liu, subrayando su eficiencia.

¿Cómo optimizaron el proceso los investigadores?

Un aspecto clave del avance fue la optimización de la reacción. Los científicos descubrieron que introducir primero hidrógeno en el paladio antes de añadir oxígeno acelera el proceso de generación de agua. Esto se debe a que el hidrógeno, al ser un átomo pequeño, puede comprimirse entre los átomos del metal, expandiendo su red cristalina y facilitando la reacción.

Cuando el oxígeno se introduce posteriormente, el hidrógeno reacciona de manera eficiente, formando agua y permitiendo que el paladio vuelva a su estado inicial. Este ciclo hace que el método sea rápido, replicable y apto para aplicaciones a gran escala, tanto en ambientes terrestres como extraterrestres.