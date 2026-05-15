El jaguar, poderoso depredador y símbolo de América Latina, destaca por su impresionante mordida, la más fuerte entre los felinos. | Foto: Dall-E

El jaguar, poderoso depredador y símbolo de América Latina, destaca por su impresionante mordida, la más fuerte entre los felinos. | Foto: Dall-E

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El jaguar es uno de los depredadores más impresionantes del planeta y también uno de los símbolos más poderosos de América Latina. Desde las antiguas civilizaciones mayas hasta culturas amazónicas y andinas, este enorme felino fue considerado una figura sagrada vinculada con la fuerza, el poder militar y el mundo espiritual. Este miércoles, además de mantener ese legado ancestral, sorprende a la ciencia por poseer la mordida más poderosa entre todos los felinos existentes.

Distribuido desde el sur de México hasta el norte de Argentina, el jaguar domina selvas, humedales y ríos gracias a una combinación de fuerza, agilidad y capacidad de adaptación. Aunque es el tercer felino más grande del mundo después del tigre y el león, destaca especialmente por la potencia de su mandíbula, capaz de atravesar huesos y perforar cráneos con una presión cercana a las 1500 PSI, una cifra superior a la de cualquier otro gran gato en proporción a su tamaño.

Su habilidad para cazar en el agua y su conducta solitaria dificultan su estudio en la naturaleza. Foto: National Geographic

¿Por qué el jaguar tiene la mordida más letal entre los felinos?

Este mamífero desarrolló una estructura mandibular excepcionalmente fuerte que le permite cazar presas de gran resistencia. A diferencia de otros felinos que suelen atacar el cuello para asfixiar, el jaguar puede perforar directamente el cráneo de animales como caimanes, tortugas o tapires gracias a la presión extrema que ejerce su mordida.

Es el único gran felino que no evita el agua y posee extraordinarias capacidades para nadar y desplazarse entre ríos y pantanos. Además, mantiene hábitos mayormente nocturnos y solitarios, características que dificultan su observación en estado salvaje. Para marcar territorio utiliza arañazos en árboles y señales de olor, una conducta típica de especies altamente territoriales.

¿Por qué el jaguar fue venerado por culturas ancestrales y hoy enfrenta amenazas?

Durante siglos, el jaguar ocupó un lugar central en las creencias de numerosas civilizaciones prehispánicas. Para los mayas simbolizaba poder y conexión con el inframundo, mientras que en distintas culturas sudamericanas representaba valentía, liderazgo y dominio sobre la naturaleza. Su imagen todavía aparece en esculturas, textiles, templos y relatos ancestrales distribuidos en gran parte de la región.

Sin embargo, el futuro de la especie enfrenta enormes desafíos. Según la World Wide Fund for Nature, la deforestación, el avance agrícola y el comercio ilegal redujeron drásticamente su hábitat histórico. En pocas décadas, el jaguar perdió cerca de la mitad de su distribución original y desapareció completamente de algunos países. A esto se suma el tráfico clandestino de colmillos, pieles y partes del cuerpo, una actividad que continúa amenazando la supervivencia de uno de los animales más emblemáticos del continente.