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Ciencia

Científicos chinos crean un diamante más duro que el tradicional: potencial para revolucionar la tecnología

Esta variante, formada bajo condiciones extremas, ha sido producida en laboratorio y alcanza cerca de 114 gigapascales, superando ligeramente la dureza de los diamantes naturales.

Las aplicaciones del diamante hexagonal son prometedoras en la industria, con potencial en herramientas de corte y dispositivos electrónicos avanzados.
Las aplicaciones del diamante hexagonal son prometedoras en la industria, con potencial en herramientas de corte y dispositivos electrónicos avanzados. | Foto: Freepik

Durante siglos, el diamante ha sido considerado el material más resistente conocido, símbolo de durabilidad tanto en la naturaleza como en la industria. Su uso va mucho más allá de la joyería: es clave en herramientas de corte, procesos de precisión y tecnologías capaces de operar en condiciones extremas.

Ahora, un grupo de investigadores en China ha logrado sintetizar en laboratorio una forma distinta de este mineral que podría superar su dureza. Se trata del llamado diamante hexagonal, una estructura rara que hasta hace poco generaba dudas en la comunidad científica y que hoy emerge como una posible alternativa con aplicaciones disruptivas.

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¿Qué es el diamante hexagonal y por qué genera tanto interés?

El diamante hexagonal, también conocido como lonsdaleíta, es una variante del carbono que se forma bajo condiciones extremas, como las generadas por el impacto de meteoritos. A diferencia del diamante convencional, sus átomos se organizan en un patrón distinto, lo que le otorga propiedades físicas potencialmente superiores.

Durante años, su existencia como fase independiente fue motivo de debate. Sin embargo, los científicos lograron producir una muestra pura en laboratorio al someter grafito altamente ordenado a presiones de hasta 20 gigapascales y temperaturas cercanas a los 1.900 °C. "El problema era confirmar si realmente se trataba de una estructura distinta o solo de una mezcla mineral", señalan los autores del estudio publicado en la revista Nature.

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¿Es realmente más duro que el diamante tradicional?

Para comprobar su resistencia, los investigadores aplicaron la prueba de dureza Vickers, un método estándar en ciencia de materiales. El resultado mostró que esta nueva forma alcanzó cerca de 114 gigapascales, superando ligeramente a muchos diamantes naturales, que rondan los 110.

Aunque la diferencia parece pequeña, en este campo cada incremento representa una mejora significativa. Este hallazgo no solo confirma la estabilidad de la estructura hexagonal, sino que también ayuda a resolver una controversia científica de décadas sobre la naturaleza de este material.

¿Qué aplicaciones podría tener este nuevo material?

Las implicaciones del descubrimiento podrían ser amplias. Los materiales ultraduros son esenciales en sectores industriales que requieren alta resistencia al desgaste, como la fabricación de herramientas de corte o abrasivos de precisión. Una versión más robusta del diamante permitiría aumentar la eficiencia y durabilidad de estos procesos.

Además, este tipo de carbono posee propiedades térmicas y electrónicas destacadas, lo que abre la puerta a su uso en dispositivos avanzados. Desde componentes electrónicos hasta recubrimientos ultrarresistentes, el diamante hexagonal podría convertirse en una pieza clave para tecnologías del futuro. Por ahora, el reto está en escalar su producción, ya que el fragmento obtenido apenas alcanza un milímetro, pero el avance marca un punto de inflexión en la ciencia de materiales.

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