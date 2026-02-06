Dos anomalías gigantescas dentro de la Tierra han estado influyendo en el campo magnético de nuestro planeta durante millones de años

Explorar el interior profundo de la Tierra sigue siendo una tarea casi imposible. Aunque la humanidad ha viajado miles de millones de kilómetros en el espacio, el pozo más profundo excavado apenas supera los 12 kilómetros. Por lo tanto, los científicos aún tienen grandes interrogantes sobre lo que ocurre cerca del núcleo de nuestro planeta, clave para entender su comportamiento.

Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Liverpool daría pistas sobre la actividad geológica, al plantear que dos estructuras rocosas y gigantescas, ubicadas a casi 3.000 kilómetros de profundidad, influyen en la dinámica del núcleo externo y, con ello, en la forma en que se genera el campo magnético de la Tierra desde hace al menos 265 millones de años.

Las estructuras gigantes que influyen dentro de la Tierra

Las anomalías identificadas corresponden a enormes masas de roca extremadamente caliente situadas bajo África y el océano Pacífico. Estas formaciones, conocidas por estudios sísmicos previos, destacan por su tamaño continental y por mantenerse estables durante cientos de millones de años.

Enormes estructuras rocosas ultracalientes han estado moldeando silenciosamente el campo magnético. Foto: IStock

Según los investigadores, estas estructuras se encuentran rodeadas por un anillo de material más frío que se extiende desde el polo norte hasta el polo sur. Esta configuración térmica condiciona el flujo de calor que asciende desde el núcleo hacia el manto, un factor decisivo para los procesos internos del planeta.

Andy Biggin, profesor de Geomagnetismo de la Universidad de Liverpool, explicó en su estudio publicado en Nature, que las diferencias de temperatura en el manto superior alteran el comportamiento del hierro líquido del núcleo. Bajo las zonas más calientes, ese material tiende a moverse con menor intensidad, a diferencia de lo que ocurre bajo regiones más frías.

El campo magnético de la Tierra hace millones de años

La 'barrera terrestre' se origina en el núcleo externo, donde el movimiento del hierro fundido funciona como un gigantesco generador natural. Este mecanismo, conocido como geodinamo, protege al planeta de la radiación solar y permite la existencia de la vida.

El campo magnético se comportaba como una barra magnética alineada con el eje de rotación del planeta. Foto: IStock

Para reconstruir su evolución, el equipo científico combinó registros paleomagnéticos conservados en rocas antiguas con simulaciones numéricas avanzadas. Estos modelos lograron reproducir rasgos esenciales del campo magnético hasta el período en que comenzaron a fragmentarse los supercontinentes, como Pangea.

Los resultados muestran que, aunque algunas de sus características variaron de forma notable con el tiempo, otras permanecieron sorprendentemente estables durante cientos de millones de años. Este patrón contradice la idea de que siempre se comportó como un imán perfectamente alineado con el eje de rotación terrestre.

Calor desigual y patrones magnéticos de larga duración

El estudio también revela que la parte superior del núcleo externo no recibe calor de manera uniforme. Existen contrastes térmicos marcados, con zonas más calientes justo debajo de las anomalías del manto. Esta distribución desigual deja una huella persistente en el campo magnético.

De acuerdo con Biggin, estas condiciones influyeron en la configuración magnética global durante lapsos geológicos muy extensos. “Nuestros resultados indican que el campo magnético promedio puede haber estado ligeramente inclinado o deformado durante largos períodos”, señaló el investigador.