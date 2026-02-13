De izquierda a derecha, el cosmonauta de Roscosmos, Andrey Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Mier, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot. Foto: NASA

De izquierda a derecha, el cosmonauta de Roscosmos, Andrey Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Mier, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot. Foto: NASA

SpaceX lanzó este viernes, en conjunto con la NASA, la misión Crew-12, destinada a reforzar a la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), que operaba con personal reducido tras una evacuación médica ocurrida semanas atrás. El despegue se realizó a bordo de un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, en Florida.

La nave lleva a los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, a Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea (ESA) y a Andrey Fedyaev, de la agencia rusa Roscosmos. “Hemos dejado la Tierra, pero la Tierra no nos ha dejado a nosotros”, dijo Meir por radio al Centro de Control de Misión tras alcanzar la órbita, calificando el despegue como “un viaje inolvidable”.

El viaje a bordo del cohete de SpaceX

La NASA decidió acelerar el lanzamiento de la Crew-12 ante la falta de personal en la estación, aunque las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar dos intentos a mitad de semana. Finalmente, la misión despegó alrededor de las 5:15 a. m. (hora local), dos días antes de la fecha inicialmente prevista.

Cohete Falcon 9 de SpaceX, con una nave espacial Dragon a bordo la cual transporta a los astronautas. Foto: NASA

El cohete apagó el motor principal aproximadamente 2,5 minutos después del despegue, tal como estaba previsto, y se separó de la etapa superior. El la nave realizó una combustión retrógrada y regresó con éxito a la Tierra.

Los astronautas 2 pasarán poco más de un día alcanzando la EEI, donde comenzarán una estancia en el laboratorio que se espera que dure hasta octubre. Las rotaciones a bordo de la estación espacial suelen durar unos seis meses, pero tendrán algo más de tiempo en órbita. Se espera que la cápsula Crew Dragon llegue el sábado por la tarde.

¿Cuál será la labor en la EEI?

Durante su estancia de aproximadamente ocho meses, la tripulación de la Crew-12 llevará a cabo investigaciones centradas en los efectos de la microgravedad sobre el cuerpo humano, incluidos estudios sobre la circulación sanguínea y proyectos farmacéuticos vinculados a bacterias responsables de neumonía.

Los astronautas también realizarán simulaciones de aterrizaje lunar para analizar cómo los cambios bruscos de gravedad afectan la cognición y el desempeño físico, además de retomar caminatas espaciales que habían sido postergadas tras la evacuación médica de la misión anterior.

Para la NASA, estos trabajos no solo son clave para el aprovechamiento científico de la EEI, sino también para preparar el camino hacia futuras estaciones en el espacio comerciales en órbita baja, un objetivo estratégico que permitiría a la agencia concentrarse en misiones de exploración más allá de la Tierra.

La estación espacial con personal reducido

La EEI había estado operando con solo tres astronautas desde mediados de enero, una cifra muy por debajo de los siete tripulantes que normalmente mantiene la NASA para garantizar el funcionamiento pleno del laboratorio orbital. La reducción se produjo después de que la misión Crew-11 regresara anticipadamente a la Tierra debido a un problema médico no revelado de uno de sus integrantes.

Tras ese regreso de emergencia, la estación —del tamaño aproximado de un campo de fútbol— quedó bajo la responsabilidad de dos cosmonautas rusos y uno estadounidense, una situación que, aunque segura, limita la cantidad de experimentos científicos que pueden realizarse de forma simultánea.

Desde la agencia espacial estadounidense han reiterado que una presencia robusta de tripulación es clave para maximizar la productividad científica de la EEI, cuyo mantenimiento y operación cuestan alrededor de 3.000 millones de dólares anuales.