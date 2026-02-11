HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Ciencia

La NASA y los retrasos en su regreso a la Luna ¿Qué ocurre con la misión Artemis II y qué falta para su lanzamiento?

Pasaron 54 años desde la última vez que se logró el alunizaje humano, y hoy el regreso deberá resolver varios inconvenientes antes de volver a salir de la órbita terrestre.

El lanzamiento de la misión Artemis II se postergó hasta marzo de 2026. Foto: NASA
El lanzamiento de la misión Artemis II se postergó hasta marzo de 2026. Foto: NASA

El regreso de astronautas a la Luna es uno de los objetivos más ambiciosos de la NASA en el siglo XXI. Dentro de ese plan, la misión Artemis II se convertirá en el primer vuelo tripulado alrededor del satélite desde que se logró con el Apolo 17 en los años setenta. Sin embargo, se ha visto afectado por una serie de problemas que alargan cada vez más el tan esperado lanzamiento hacia el espacio.

La agencia espacial indica que todo es parte de un proceso que requiere verificación técnica y de seguridad. La prueba debe demostrar que el sistema esté listo —cohete, nave y equipos en tierra— para transportar personas más allá de la órbita terrestre sin ningún tipo de riesgo.

PUEDES VER: La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

lr.pe

El regreso humano hacia el espacio

Artemis II estará tripulada por los astronautas Reid WisemanVictor Glover y Christina Koch de la NASA, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, quienes viajarán a bordo de la cápsula Orion, lanzada por el cohete Space Launch System (SLS), en un vuelo de aproximadamente diez días que los llevará a rodear el satélite y regresar a la Tierra.

Los cuatro integrantes de la misión Artemis II. Foto: NASA

Los cuatro integrantes de la misión Artemis II. Foto: NASA

Aunque no se pisará el suelo lunar, se tratará de comprobar, con tripulación a bordo, que los sistemas de navegación, comunicación, propulsión y soporte vital funcionan como se espera en un entorno de espacio profundo. También se evaluará el comportamiento de la cápsula durante el reingreso a la atmósfera terrestre, una de las fases más críticas del vuelo. Esto es un paso obligatorio antes de intentar un alunizaje en el futuro. De no lograrse, el resto del programa simplemente no puede avanzar.

PUEDES VER: Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

lr.pe

Un camino complejo con retrasos

Cuando el programa fue presentado en 2019, la NASA ubicó a Artemis II como un puente para el regreso humano a la Luna a mediados de la década. En ese primer plan, el vuelo estaba previsto para 2024, una fecha ambiciosa que asumía que el desarrollo del cohete SLS y de la cápsula avanzaría sin contratiempos.

Apolo 17 fue la última misión en la que los humanos caminaron en la Luna. Foto: NASA

Apolo 17 fue la última misión en la que los humanos caminaron en la Luna. Foto: NASA

Entre 2021 y 2022 el escenario cambió. La agencia revisó sus plazos en medio del impacto de la pandemia, retrasos en la cadena industrial y dificultades técnicas detectadas durante pruebas clave. Debido a ello, fue desplazada a 2025, con el argumento de que era necesario más tiempo para certificar sistemas críticos antes de llevar astronautas más allá de la órbita terrestre.

Un punto clave llegó tras el vuelo de Artemis I en 2022. Aunque la misión no tripulada fue considerada un éxito general, el análisis posterior reveló un desgaste irregular en el escudo térmico de la Orión durante la reentrada a la atmósfera terrestre. El problema no comprometió el regreso, pero sí abrió interrogantes sobre el margen de seguridad.

Huella de uno de los primeros pasos en la Luna. Foto: NASA

Huella de uno de los primeros pasos en la Luna. Foto: NASA

A partir de entonces, la NASA optó por una postura más conservadora. Durante 2023 y 2024, el calendario volvió a ajustarse mientras los ingenieros evaluaban cambios en la trayectoria de reentrada, nuevos análisis térmicos y pruebas adicionales. A esas revisiones se sumaron demoras propias de un sistema de lanzamiento extremadamente complejo y dificultades surgidas en las fases finales de preparación del cohete SLS. Al final, las posibilidades del despegue serían “no antes de marzo de 2026”.

PUEDES VER: Hasta 5.000 euros por recostarse y tomar un plato de caldo al día: un estudio espacial recluta voluntarios

lr.pe

Más problemas en 2026

El pasado 2 de febrero se realizó el ensayo general con combustible, conocido como wet dress rehearsal. En esta prueba, el cohete SLS se carga completamente con hidrógeno y oxígeno líquidos y se simula la cuenta regresiva del lanzamiento.

La nave espacial Orión, destinada a la misión lunar Artemis II. Foto: NASA

La nave espacial Orión, destinada a la misión lunar Artemis II. Foto: NASA

Durante el entrenamiento, los equipos detectaron fugas de hidrógeno en el sistema de abastecimiento. Aunque se trata de un problema conocido en cohetes de este tipo, igual supone un riesgo para una misión tripulada. El hidrógeno es altamente inflamable y cualquier pérdida debe ser comprendida y corregida antes de autorizar el despegue.

En un comunicado posterior a una de estas pruebas, la NASA explicó que el objetivo era identificar fallos antes del vuelo real y subrayó que los datos recopilados servirán para llevar a cabo ajustes adicionales. Por lo tanto, se tuvo que detener el proceso, revisar los sistemas y no avanzar hasta corregir los errores.

¿Qué se necesita para lograr el despegue?

Para un lanzamiento exitoso, la NASA debe cumplir una serie de requisitos técnicos y operativos. Entre ellos, completar con éxito los ensayos de carga de combustible, certificar todos los sistemas de la nave Orion para vuelos tripulados y aprobar la llamada Flight Readiness Review, una revisión integral en la que se evalúa si todo está listo para volar. Inclusive los astronautas deben gozar de buena salud y estar en óptimas condiciones, para lo cual ya se realizó una previa cuarentena.

Un nuevo retraso tendría impacto en todo el programa, incluyendo la misión que debe llevar astronautas a la superficie lunar en los próximos años. También influiría en el contexto internacional, donde China y Rusia avanzan con sus propios planes hacia el satélite, estableciendo una nueva carrera espacial frente a EE. UU. Sin embargo, para la NASA, el costo de apresurar sería mucho mayor que el de esperar unos meses más.

Notas relacionadas
Astrónomos descubren que la Tierra tiene "dos lunas" y una de ellas estará en órbita hasta 2083: tarda 365 días en dar vuelta al sol

Astrónomos descubren que la Tierra tiene "dos lunas" y una de ellas estará en órbita hasta 2083: tarda 365 días en dar vuelta al sol

LEER MÁS
Marte no siempre fue rojo: nuevas imágenes revelan que un océano del tamaño del Ártico habría cubierto la mitad del planeta

Marte no siempre fue rojo: nuevas imágenes revelan que un océano del tamaño del Ártico habría cubierto la mitad del planeta

LEER MÁS
Desde lo profundo del espacio: astrónomos reciben una señal de 10 segundos emitida hace 13 mil millones de años

Desde lo profundo del espacio: astrónomos reciben una señal de 10 segundos emitida hace 13 mil millones de años

LEER MÁS
La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

LEER MÁS
El plan de Elon Musk para establecer una civilización con una ciudad en la Luna tiene prioridad sobre una colonia en Marte

El plan de Elon Musk para establecer una civilización con una ciudad en la Luna tiene prioridad sobre una colonia en Marte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

La NASA y los retrasos en su regreso a la Luna ¿Qué ocurre con la misión Artemis II y qué falta para su lanzamiento?

sCongreso: solicitan que Milagros Jáuregui sea investigada por la Comisión de Ética por exponer a menores

Ciencia

Científicos de EE.UU. descubren un nuevo método clave para retrasar la pérdida de memoria en pacientes con Alzheimer

Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

Científicos de EE.UU. revelan que estos alimentos ultraprocesados elevarían 47% el riesgo de sufrir infartos y derrames cerebrales en adultos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

sCongreso: solicitan que Milagros Jáuregui sea investigada por la Comisión de Ética por exponer a menores

Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025