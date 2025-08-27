Un tiburón nodriza naranja fue descubierto en aguas costarricenses por un pescador en 2024, un color jamás registrado en esta especie. Tras un año de estudios, los biólogos concluyeron que el tiburón padece de una condición poco habitual que le da ese color. Los tiburones nodriza (Ginglymostoma cirratum) suelen ser de un color entre gris y marrón para camuflarse en el agua y atacar a sus presas.

En el estudio realizado por científicos de la Universidad Federal Río Grande, explican cómo ocurre este fenómeno, que también puede darse en otras especies. El tiburón, posteriormente liberado, también contaba con los ojos blancos, característica que ayudó a los expertos a determinar el origen de su pigmentación.

El tiburón nodriza posee unos brillantes ojos. Foto: Parismina Domus

¿Por qué el tiburón nodriza era anaranjado?

Los ojos blancos del tiburón representan un posible caso de albino-xantocromismo o xantismo, caracterizada por un exceso de pigmentación amarilla o naranja debido a la falta de pigmentos rojos. La condición es muy rara de hallar en la naturaleza, pero se han encontrado casos en peces, aves e incluso algunos reptiles como serpientes y lagartos. A pesar de que pueda confundirse con el albinismo, las condiciones son completamente diferentes. El albinismo es la ausencia de melanina en el cuerpo y produce pieles blancas y ojos rojos o azules.

Si bien las condiciones generalmente dificultan la supervivencia, los científicos dijeron que el tamaño del tiburón sugiere que está prosperando.

Las causas del xantismo tiene un origen genético, pero existen factores que podría causarlo como la “endogamia, estrés ambiental, temperaturas elevadas y desequilibrios hormonales”, explican los expertos a DW.

El tiburón tuvo un desarrollo normal

El tiburón ha logrado sobrevivir y llegar a la edad adulta a pesar de su pigmentación, asombrando a los científicos. La supervivencia de este ejemplar demuestra su adaptabilidad. Aún no está claro si la coloración ofrece alguna ventaja o si el tiburón logró prosperar a pesar de ser más visible. En el caso del albinismo, un poco más conocido, también podrían suponer serios desafíos para los animales que lo desarrollan.

“Este hallazgo único sugiere que el xantismo no impide la supervivencia en esta especie. En comparación con informes previos de pigmentación anómala en G. cirratum, como el albinismo, el piebaldismo y la hipomelanosis, este es el primer caso científicamente documentado de xantismo total en la especie y el primer registro en el mar Caribe”, describe el estudio.

Los tiburones nodriza son depredadores bentónicos, lo que significa que pasan la mayor parte del tiempo en el fondo marino o cerca de él, a menudo alrededor de arrecifes y zonas rocosas.