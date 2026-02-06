HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El día se convertirá en noche: los astrónomos confirman la fecha del eclipse solar más largo del siglo visible en varias zonas del mundo

Una alineación del Sol, la Luna y la Tierra convertirá el día en un breve crepúsculo desde el norte de África hasta Europa.

El eclipse más largo de este siglo podrá verse el 2 de agosto de 2027. Foto: Unplash/Jongsun Lee
El eclipse más largo de este siglo podrá verse el 2 de agosto de 2027. Foto: Unplash/Jongsun Lee

El eclipse solar total más largo del siglo está previsto para el 2 de agosto de 2027. Durante este fenómeno, el día se oscurecerá por 6 minutos y 23 segundos. El último de este tipo y de larga duración ocurrió el 11 de julio de 1991, cuando la Tierra quedó en oscuridad durante casi siete minutos.

Este evento ocurrirá en una época del año con condiciones favorables para su observación, ya que se espera muy poca nubosidad, lo que aumentará las posibilidades de verlo sin mayores inconvenientes.

PUEDES VER: Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

lr.pe

¿Dónde se podrá ver el "eclipse del siglo"?

El fenómeno comenzará sobre el océano Atlántico, atravesará el estrecho de Gibraltar y recorrerá el norte de África, desde Marruecos y Argelia hasta Túnez y el norte de Libia. Luego continuará por Oriente Medio, pasando por el Alto Egipto y el valle del Nilo, el suroeste de Arabia Saudí, el oeste de Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de finalizar en el océano Índico.

La Luna se alineará entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar. Foto. Alamy/Peter Jurik

La Luna se alineará entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar. Foto. Alamy/Peter Jurik

La máxima duración se registrará al sur de Luxor, en Egipto, donde la totalidad superará los seis minutos.

Aunque la franja principal no cruzará Europa, el evento sí será visible desde el sur de España. Las ciudades de Cádiz y Málaga serán los únicos puntos del continente donde se vivirá la oscuridad total, con duraciones de 2 minutos y 55 segundos y 1 minuto y 53 segundos, respectivamente.

PUEDES VER: China está a punto de reescribir la historia de la humanidad: descubren tecnología avanzada de hace 160.000 años

lr.pe

El evento más largo hasta el año 2114

Como referencia, el eclipse total del 8 de abril de 2024 alcanzó 4 minutos y 28 segundos en su punto máximo sobre América del Norte, mientras que el de 1991 llegó a 6 minutos y 53 segundos. El de agosto de 2027 será el más extenso previsto hasta el año 2114, de acuerdo con Space.com.

Este evento será visible en tres continentes, aunque no será el próximo de este tipo. Antes, el 12 de agosto de 2026, se podrá observar el eclipse más extremo del año desde España, Rusia, Islandia y parte de Portugal, con una duración máxima de 2 minutos y 18 segundos.

PUEDES VER: Científicos de Corea del Sur crean una innovadora sustancia en polvo para detener las hemorragias graves solo en segundos

lr.pe

¿El eclipse del siglo se podrá ver desde América?

El fenómeno de 2027 no será visible en América. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2031 se producirá otro evento solar en el continente: será parcial desde Estados Unidos hasta el norte de Chile, mientras que Panamá será el único país donde podrá observarse de forma total, según Time and Date.

