La Luna de nieve brillará en febrero: cuándo, cómo ver y por qué se le llama así a la luna llena

La luna de nieve se podrá en los cielos a inicios de febrero. Foto: IStock

La luna llena de febrero, también conocida como "Luna de nieve" iluminará el cielo nocturno este domingo 1 de febrero y ofrecerá un espectáculo especial para los observadores. Este fenómeno coincidirá con la aparición del cúmulo estelar del Pesebre, uno de los más brillantes y cercanos a la Tierra, visible junto al satélite natural tras el atardecer.

La Luna de nieve llegará a su fase llena desde temprano, aproximadamente a las 5:09 p. m. EST, según Time And Date. Sin embargo, como ocurre con todas las lunas llenas, se verá completamente iluminada también durante la noche del lunes 2 de febrero. El mejor momento para observarla será al anochecer, justo cuando la luna empiece a elevarse sobre el horizonte.

Cómo ver la Luna de nieve este fin de semana

Para disfrutar mejor de la luna llena de febrero, los expertos recomiendan:

Buscar un lugar elevado o un espacio abierto con vista despejada hacia el este .

. Salir poco después de la puesta del sol , cuando la luna comienza a ascender.

, cuando la luna comienza a ascender. Observarla a simple vista, ya que la luna llena es visible sin ningún equipo especial.

Aunque no es necesario, unos binoculares o un telescopio pequeño permitirán apreciar detalles adicionales del cielo nocturno, especialmente el cúmulo estelar que la acompañará.

Qué se verá junto a la Luna de nieve

Uno de los atractivos de esta luna llena será su cercanía aparente al cúmulo del Pesebre, también conocido como M44 o NGC 2632. Este grupo contiene más de 100 estrellas y se encuentra a unos 577 años luz de la Tierra, lo que lo convierte en uno de los cúmulos abiertos más cercanos al sistema solar.

La luna se ubicará en la constelación de Leo, justo debajo del cúmulo. Para encontrarlo, basta con mirar a medio camino entre las estrellas Pólux, en Géminis, y Régulo, en Leo. Régulo será más fácil de identificar aproximadamente una hora después de la salida de la luna.

¿Por qué se llama Luna de nieve a la luna llena de febrero?

El nombre Luna de nieve proviene de antiguas tradiciones del hemisferio norte. Según la NASA, febrero solía ser el mes con nevadas más intensas, especialmente en América del Norte y Europa, por lo que la luna llena de este periodo quedó asociada a esas condiciones climáticas.

Estas denominaciones se originaron en culturas indígenas y fueron adoptadas más tarde por almanaques y tradiciones populares, que asignaban nombres a cada luna llena según las características del entorno natural.

El eclipse solar anular de febrero

Tras la luna llena de febrero, la siguiente fase importante será la luna nueva del 17 de febrero, que dará lugar a un eclipse solar anular, conocido como “anillo de fuego”. Este fenómeno solo será visible desde la Antártida y no se repetirá con frecuencia.