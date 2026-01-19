Las esponjas de melamina, utilizadas a diario para lavar utensilios de cocina, pueden liberar millones de partículas de microplástico a medida que se desgastan con el uso. Un estudio reciente identificó a estos productos como una fuente de contaminación, lo que ha llevado a los investigadores a advertir sobre sus posibles daños a la salud humana y al medio ambiente.

La investigación realizada por la American Chemical Society señala que las partículas desprendidas por estas esponjas pueden resultar tóxicas. Además, al dispersarse en el agua o entrar en contacto con los alimentos, existe la posibilidad de que sean ingeridas. Diversos estudios han demostrado que los microplásticos pueden permanecer en el organismo durante largos periodos.

¿Cómo contaminan las esponjas de melamina?

Las esponjas están hechas de un polímero que forma una red de fibras rígidas que, al moldearse en forma de esponja, se vuelve ligera y altamente abrasiva, una propiedad que las hace eficaces para fregar superficies. Sin embargo, con el uso continuo, la estructura de la espuma se degrada y comienza a desprender fragmentos microscópicos de plástico que pueden terminar en los sistemas de aguas residuales.

Las esponjas eliminan la suciedad y, al mismo tiempo, eliminan millones de fibras microplásticas. Foto: IStock

Una vez en el ambiente, estas fibras pueden llegar a ríos, mares y suelos, donde son ingeridas por distintos organismos. De esta manera, los microplásticos pueden incorporarse progresivamente a la cadena alimentaria y extender su impacto más allá del entorno doméstico.

Las esponjas de melamina se han vuelto populares por su capacidad para eliminar manchas difíciles utilizando solo agua y sin necesidad de detergentes. No obstante, los investigadores estiman que su uso masivo podría estar liberando más de un billón de fibras de microplástico al medio ambiente cada mes.

Millones de microplásticos de una esponja

El equipo compró varias esponjas de tres marcas populares y las frotó repetidamente contra superficies metálicas texturizadas, lo que provocó el desgaste de la espuma. Descubrieron que las esponjas de espuma más densa se desgastaban más lentamente y producían menos fibras microplásticas que las de menor densidad. A continuación, determinaron que una sola esponja libera aproximadamente 6,5 millones de fibras por gramo de material desgastado y asumieron que, en promedio, todas las esponjas vendidas se desgastan un 10 %.

Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros. Foto: Istock

Para estimar cuántas fibras podrían liberarse al mes, analizaron las ventas mensuales de Amazon en agosto de 2023. Suponiendo que estas cifras se mantuvieran constantes, el equipo calculó que podrían liberarse 1,55 billones de fibras de esponjas de melamina al mes. Sin embargo, esta cifra solo considera a un minorista en línea, por lo que la cantidad real podría ser incluso mayor.

¿Cómo llegan los microplásticos a nuestro organismo?

Los microplásticos pueden ingresar al cuerpo humano de diversas maneras. La ingestión de mariscos y pescados, que filtran grandes cantidades de agua con estas partículas, es una de las vías más comunes. También pueden ingerirse a través de la sal marina, el agua embotellada y del grifo, o mediante alimentos procesados contaminados durante su producción o envasado.

Además, están presentes en productos de uso cotidiano como pastas dentales, exfoliantes, utensilios y envases de plástico, que constituyen otra fuente relevante de exposición. Estas partículas también pueden ser inhaladas tanto desde el aire exterior como a través del polvo doméstico.