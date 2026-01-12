HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

China apuesta por algas para transformar suelos áridos del desierto en tierras fértiles aptas para producir alimentos

Investigadores de la Academia China de Ciencias reducen el tiempo de recuperación del suelo en Ningxia Hui a solo un año, mejorando la seguridad alimentaria de la región.

China planea recuperar la activida agrícola.
China planea recuperar la activida agrícola. | Composición LR

China avanza en la lucha contra la desertificación mediante el uso de algas verde azuladas en el desierto de Tengger, una tecnología que permite estabilizar la arena y acelerar la formación de suelo fértil en zonas áridas.

El proyecto, desarrollado por la Academia China de Ciencias, reduce de entre cinco y diez años a aproximadamente uno el tiempo necesario para la recuperación natural del suelo gracias al uso de cianobacterias, con impacto directo en la rehabilitación de tierras degradadas y en la seguridad alimentaria.

La iniciativa se aplica en el noroeste del país y utiliza microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Estas cianobacterias forman una costra biológica rica en biomasa que fija la arena, reduce su desplazamiento por el viento y crea un entorno favorable para el desarrollo progresivo de vegetación. Se trata de una de las aplicaciones más avanzadas de biotecnología para la recuperación de suelos desérticos con fines productivos.

PUEDES VER: China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

lr.pe

¿En qué consiste el proceso de recuperación del desierto de Tengger?

El proyecto forma parte de la llamada Gran Muralla Verde, el programa chino destinado a frenar el avance del desierto mediante reforestación y tecnologías de control de arena. En la región autónoma de Ningxia Hui, las autoridades prevén tratar entre 5.333 y 6.667 hectáreas de terreno durante los próximos cinco años.

La tecnología fue desarrollada por investigadores de la Estación Experimental de Investigación del Desierto de Shapotou, vinculada a la Academia China de Ciencias. Según explicó Zhao Yang, subdirector del centro, tras más de tres décadas de investigación lograron que las algas se integren con las partículas de arena y formen estructuras estables, conocidas como costras de cianobacterias, capaces de resistir vientos intensos y prolongados periodos de sequía.

De forma natural, la formación de estas costras puede tardar varios años. Con el nuevo método, el proceso se acelera significativamente, lo que representa una ventaja frente a los sistemas tradicionales de estabilización de arena.

PUEDES VER: ¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

lr.pe

Desafíos y proyección de la tecnología

El desarrollo del proyecto enfrentó dificultades iniciales, especialmente para lograr que las bacterias sobrevivieran fuera del laboratorio. El equipo científico perfeccionó las condiciones de adaptación y desarrolló un formato de semillas sólidas, que facilita el transporte y la aplicación en grandes extensiones de terreno.

Al entrar en contacto con la lluvia, estas semillas se expanden y forman una capa estable que retiene humedad y nutrientes, lo que reduce la erosión y permite introducir vegetación de manera gradual. Fundada en 1955, la Estación de Shapotou es reconocida internacionalmente por sus aportes en la lucha contra la desertificación.

Según datos oficiales, estas técnicas han contribuido a reducir de forma significativa la erosión del suelo y las tormentas de arena en el norte de China durante las últimas décadas, con impactos directos en la calidad de vida de millones de personas.

La experiencia china demuestra que la biotecnología puede ofrecer soluciones concretas a uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI, al abrir nuevas posibilidades para la recuperación de tierras áridas y el desarrollo sostenible.

