Una nueva especie de anaconda verde fue descubierta en la selva amazónica de Ecuador. Foto: National Geopraphic

En 2024, científicos anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de anaconda verde en la Amazonía ecuatoriana. Ahora, una nueva serie documental de National Geographic ha revelado imágenes del momento en que el equipo encontró al animal en su hábitat natural. El video fue grabado en 2022 en el territorio Baihuaeri Waorani, en plena selva amazónica, durante una expedición científica que recolectaba muestras para un estudio genético sobre estas serpientes.

En las imágenes aparecen el experto en venenos Bryan Fry y el actor Will Smith, quienes navegan en bote junto a guías indígenas waorani por un río de aguas turbias. En un pequeño claro, el grupo logra localizar a una anaconda gigante, que es contenida por los guías para permitir que Fry y Smith tomen una muestra de sus escamas con fines científicos.

La anaconda verde del norte (en la imagen) se separó de su contraparte del sur hace 10 millones de años. Foto: Universidad de Queensland

La anaconda de 5 metros grabada por National Geopraphic

La anaconda que aparece en la grabación —incluida en un episodio de la docuserie de National Geographic Pole to Pole with Will Smith— es una hembra que mide entre 4,9 y 5,2 metros de largo, según estima Bryan Fry en el programa. Uno de los guías waorani advierte que existe el riesgo de que muerda, aunque las anacondas verdes no son venenosas.

Los expertos toman una muestra de una anaconda verde macho, que luego se reveló como una nueva especie, Eunectes akayima. Foto: National Geographic

Las anacondas son constrictoras, lo que significa que matan a sus presas envolviéndolas firmemente con su cuerpo, asfixiando al animal antes de tragarlo entero.

¿Cómo el color de la anaconda le ayuda a cazar a sus presas?

Las muestras de escamas y otros tejidos recolectadas en 2022 revelaron que las anacondas verdes, que durante décadas se consideraron una sola especie, en realidad pertenecen a dos especies distintas: Eunectes murinus, la anaconda verde del sur ya conocida, y Eunectes akayima, la anaconda verde del norte recientemente identificada.

"Encontrar una nueva especie a menudo no se trata de una búsqueda activa, sino de contar con un riguroso proceso científico para que la casualidad pueda surgir", declaró Fry, profesor de toxicología en la Universidad de Queensland (Australia), a Live Science. "La investigación sobre la genética de la icónica anaconda verde es un libro de texto en este sentido".

Los análisis genéticos indican que ambas especies se separaron evolutivamente hace unos 10 millones de años. Desde entonces, han acumulado miles de diferencias genéticas que representan alrededor del 5,5 % de su ADN total. A modo de comparación, la diferencia genética entre humanos y simios es de aproximadamente el 2 %.

Como su nombre indica, la anaconda verde del norte habita en la cuenca norte del Amazonas, que abarca zonas de Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. La anaconda verde del sur, en cambio, vive en la cuenca sur del Amazonas, que se extiende por Brasil e incluye regiones de Perú y Bolivia.

Ambas especies habitan humedales y ríos, y pasan la mayor parte del tiempo sumergidas. Su coloración verde oliva les permite camuflarse con el entorno, lo que facilita emboscadas a presas de gran tamaño como capibaras, caimanes y ciervos.

Las diferencias entre las anacondas machos y hembras

La anaconda verde es la serpiente más pesada del mundo: algunos ejemplares superan los 250 kilogramos y los 30 centímetros de grosor. Las hembras de la anaconda verde del norte alcanzan mayor tamaño y peso, mientras que los machos tienen cuerpos más esbeltos. Esto hace que hembras y machos cacen presas distintas y ocupen posiciones diferentes en la cadena alimentaria, explicó Bryan Fry.

“Las hembras y los machos viven en el mismo entorno, pero se alimentan de forma diferente”, señaló.

Las hembras de anaconda verde del norte se alimentan en niveles más bajos de la cadena alimentaria, cazando animales como ciervos. Los machos, en cambio, consumen más peces depredadores y caimanes, lo que implica que acumulan mayores cantidades de toxinas presentes en el ambiente, por ejemplo tras derrames de petróleo.

Según Fry, la dieta de los machos se parece a la de muchos habitantes de la Amazonía. Por ello, medir la concentración de contaminantes en estas anacondas permite estimar el nivel de exposición de las personas, y esos niveles son elevados.

“Las concentraciones de metales pesados como el cadmio y el plomo, potentes disruptores endocrinos característicos de los derrames de petróleo, fueron más de un 1.000 % más altas en los machos que en las hembras. No es una diferencia sutil. Es una señal de alerta”, concluyó.