Ciencia

El descubrimiento en África que reescribiría la historia evolutiva de los humanos

Los humanos lograron adaptarse y sobrevivir en el entorno desafiante de selvas tropicales ecuatoriales en África hace 45 mil años.

Hallazgos arqueológicos relacionados al homo sapiens revelan su capacidad para adaptarse en entornos hostiles. Foto: PxHere
Hallazgos arqueológicos relacionados al homo sapiens revelan su capacidad para adaptarse en entornos hostiles. Foto: PxHere

Un hallazgo en Guinea Ecuatorial puede reescribir la historia sobre la evolución de los Homo sapiens. Los investigadores ha documentado la presencia de humanos modernos en África Central hace más de 45,000 años. Las campañas arqueológicas dirigidas por el paleoantropólogo español Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pone como evidencia más de 800 utensilios de piedra que revelan la adaptación de nuestros antepasados a entornos tan hostiles como las selvas tropicales.

El estudio publicado en la revista Quaternary International, señala que las herramientas halladas, datadas entre 45,000 y 21,000 años, demuestran una capacidad tecnológica avanzada que no se creía en el desarrollo evolutivo humano.

El investigador Antonio Rosas durante una de las expediciones antropológicas en Guinea Ecuatorial. Foto: CSIC

El investigador Antonio Rosas durante una de las expediciones antropológicas en Guinea Ecuatorial. Foto: CSIC

Tecnología milenaria para la supervivencia

Las herramientas de piedra demuestran la habilidad de los primeros Homo sapiens en un entorno muy difícil para la supervivencia. Entre las piezas descubiertas se encuentran puntas bifaciales y otros utensilios utilizados para cazar y procesar alimentos. Además de los objetos encontrados, el lugar y las características de las excavaciones muestran que los humanos vivieron en la región de forma constante y en muchas áreas diferentes.

Artefactos líticos recolectados en la zona costera norte y la cuenca del Río Campo. Foto: Science

Artefactos líticos recolectados en la zona costera norte y la cuenca del Río Campo. Foto: Science

“Se trata de evidencias de cómo los humanos modernos se adaptaron a entornos tan complejos como las selvas ecuatoriales africanas,” explica Juan Ignacio Morales, investigador del IPHES-CERCA. Estas herramientas no solo sugieren habilidades para cazar y recolectar, sino también un conocimiento transmitido a lo largo de generaciones, lo que refleja una tradición cultural y tecnológica establecida en la región durante miles de años.

Un “mosaico evolutivo”

Este estudio también plantea una revisión de los modelos clásicos de evolución humana. En lugar de un progreso lineal, los humanos de la región se adaptaron de formas más variadas y complejas, con distintas especies de homínidos coexistiendo y adaptándose a diferentes entornos.

Artefactos líticos recolectados en las excavaciones. Foto: Science

Artefactos líticos recolectados en las excavaciones. Foto: Science

“Estos datos indican que las poblaciones del Paleolítico Medio persistieron en esta región incluso cuando en otras zonas del continente ya se había desarrollado el Paleolítico Superior,” afirma Antonio Rosas. Este descubrimiento apoya la idea de que la evolución humana en África no fue un proceso lineal, sino más bien un “complejo mosaico” de interacciones y adaptaciones en distintas áreas y momentos históricos.

La campaña número 12

La investigación continúa con la inminente campaña número 12, que dará comienzo en julio y se centrará en refinar las dataciones existentes. Esta expedición, que se llevará a cabo en las regiones del norte de Guinea Ecuatorial, cuenta con la participación de instituciones locales como el Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo del Sistema de Áreas Protegidas (INDEFOR-AP) y la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial.

El objetivo de la campaña es obtener datos adicionales sobre los yacimientos más ricos descubiertos en el área, lo que permitirá precisar aún más los orígenes de los grupos humanos que habitaron estos ecosistemas. Según Rosas, uno de los objetivos principales es determinar si estos grupos fueron descendientes de poblaciones que habitaron la región desde hace más de 250,000 años, o si migraron desde el este de África durante una gran expansión demográfica hace unos 70,000 años

