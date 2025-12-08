Solo el 25% de la población mundial consume el omega-3 para proteger el corazón. | Difusión

Solo el 25% de la población mundial consume el omega-3 para proteger el corazón. | Difusión

Apenas una de cada cuatro personas en el mundo consume omega-3, según una revisión internacional publicada en 'Nutrition Research Reviews'. El análisis, encabezado por la Universidad de East Anglia (UEA) en colaboración con la Universidad de Southampton, ambas del Reino Unido, es el primero en abordar de forma sistemática las recomendaciones nutricionales sobre este tipo de ácidos grasos esenciales a lo largo de todas las etapas de la vida en individuos sanos.

Los ácidos grasos omega-3 son un tipo de grasa poliinsaturada fundamental que el cuerpo no es capaz de producir por sí solo, por lo que deben obtenerse a través de los alimentos. Estos nutrientes cumplen un rol clave en la salud cardiovascular, ya que contribuyen a reducir los niveles de triglicéridos. Además, son componentes esenciales de las membranas celulares, en especial en el cerebro y los ojos. Su ingesta adecuada se asocia con una mejor salud del corazón, un funcionamiento cerebral óptimo y la prevención de enfermedades crónicas.

PUEDES VER: Estos son los 5 alimentos más contaminados con microplásticos y de consumo habitual

Los hallazgos del estudio del Reino Unido

El análisis revela que cerca del 76% de la población mundial no alcanza los niveles diarios recomendados de omega-3, especialmente de los ácidos grasos EPA (eicosapentaenoico) y DHA (docosahexaenoico).

Estos nutrientes son esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso, el corazón y las defensas del organismo. Su fuente principal se encuentra en pescados y mariscos de aguas frías, lo que limita su acceso en muchas regiones del mundo.

La profesora Anne Marie Minihane, de la Facultad de Medicina de Norwich en la Universidad de East Anglia, advirtió que hay “grandes brechas entre lo recomendado y lo consumido”. Además, remarcó la escasez de opciones accesibles, como alimentos enriquecidos o suplementos que permitan cubrir esta necesidad nutricional.

PUEDES VER: Un implante cerebral tan delgado como el papel cambiará la forma en que los humanos se conecten con las computadoras

¿Cuál es la importancia de los omega-3?

De acuerdo con la evidencia recopilada por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, los ácidos grasos omega-3 pertenecen al grupo de las grasas poliinsaturadas y el organismo no es capaz de producirlos en cantidades suficientes por sí solo.

Diversos estudios han vinculado su ingesta con múltiples beneficios para la salud, como la prevención de enfermedades cardíacas, la disminución del riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, mejora de la función cognitiva, desarrollo neurológico durante la infancia y fortalecimiento del sistema inmunológico.

Por otra parte, se comprobó que una deficiencia marcada de estos nutrientes podría afectar el equilibrio emocional, deteriorar la memoria, aumentar la probabilidad de padecer depresión y, en el caso de mujeres embarazadas, interferir en el desarrollo saludable del feto.

¿Qué tipos de omega-3 hay?

Ácido alfa-linolénico (ALA): Se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal como las semillas (chia, lino), los frutos secos (como las nueces) y ciertos aceites vegetales (como el de linaza o canola).

Se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal como las semillas (chia, lino), los frutos secos (como las nueces) y ciertos aceites vegetales (como el de linaza o canola). EPA y DHA: Estos dos tipos de omega-3 se hallan sobre todo en pescados grasos y mariscos. Aunque el cuerpo puede transformar pequeñas cantidades de ALA en EPA y DHA, esta conversión es limitada, por lo que se recomienda consumir directamente estos ácidos grasos a través de la dieta, en especial en personas con mayores necesidades nutricionales.

¿Cuáles las fuentes animales de omega-3?

El pescado azul es una de las fuentes naturales más eficaces y con mejor absorción de ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA. Entre las especies marinas con mayor concentración de estos nutrientes se encuentran las siguientes:

Caballa : proporciona aproximadamente 2,6 gramos de omega-3 por cada 100 gramos de porción.

: proporciona aproximadamente 2,6 gramos de omega-3 por cada 100 gramos de porción. Salmón : ofrece alrededor de 1,8 gramos de omega-3 en una porción estándar de 85 gramos.

: ofrece alrededor de 1,8 gramos de omega-3 en una porción estándar de 85 gramos. Sardinas, arenques, trucha y atún blanco también son alternativas altamente recomendadas.

Estas variedades de pescado forman parte de las recomendaciones oficiales de instituciones como la American Heart Association y la Escuela de Medicina de Harvard.