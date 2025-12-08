HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Solo el 25% de la población mundial consume este nutriente esencial para mejorar la salud del corazón, revela estudio

Además de beneficios como la prevención de enfermedades cardíacas, este nutriente ayuda en el desarrollo neurológico. El análisis fue publicado en el Nutrition Research Reviews.

Solo el 25% de la población mundial consume el omega-3 para proteger el corazón.
Solo el 25% de la población mundial consume el omega-3 para proteger el corazón. | Difusión

Apenas una de cada cuatro personas en el mundo consume omega-3, según una revisión internacional publicada en 'Nutrition Research Reviews'. El análisis, encabezado por la Universidad de East Anglia (UEA) en colaboración con la Universidad de Southampton, ambas del Reino Unido, es el primero en abordar de forma sistemática las recomendaciones nutricionales sobre este tipo de ácidos grasos esenciales a lo largo de todas las etapas de la vida en individuos sanos.

Los ácidos grasos omega-3 son un tipo de grasa poliinsaturada fundamental que el cuerpo no es capaz de producir por sí solo, por lo que deben obtenerse a través de los alimentos. Estos nutrientes cumplen un rol clave en la salud cardiovascular, ya que contribuyen a reducir los niveles de triglicéridos. Además, son componentes esenciales de las membranas celulares, en especial en el cerebro y los ojos. Su ingesta adecuada se asocia con una mejor salud del corazón, un funcionamiento cerebral óptimo y la prevención de enfermedades crónicas.

PUEDES VER: Estos son los 5 alimentos más contaminados con microplásticos y de consumo habitual

lr.pe

Los hallazgos del estudio del Reino Unido

El análisis revela que cerca del 76% de la población mundial no alcanza los niveles diarios recomendados de omega-3, especialmente de los ácidos grasos EPA (eicosapentaenoico) y DHA (docosahexaenoico).

Estos nutrientes son esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso, el corazón y las defensas del organismo. Su fuente principal se encuentra en pescados y mariscos de aguas frías, lo que limita su acceso en muchas regiones del mundo.

La profesora Anne Marie Minihane, de la Facultad de Medicina de Norwich en la Universidad de East Anglia, advirtió que hay “grandes brechas entre lo recomendado y lo consumido”. Además, remarcó la escasez de opciones accesibles, como alimentos enriquecidos o suplementos que permitan cubrir esta necesidad nutricional.

PUEDES VER: Un implante cerebral tan delgado como el papel cambiará la forma en que los humanos se conecten con las computadoras

lr.pe

¿Cuál es la importancia de los omega-3?

De acuerdo con la evidencia recopilada por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, los ácidos grasos omega-3 pertenecen al grupo de las grasas poliinsaturadas y el organismo no es capaz de producirlos en cantidades suficientes por sí solo.

Diversos estudios han vinculado su ingesta con múltiples beneficios para la salud, como la prevención de enfermedades cardíacas, la disminución del riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, mejora de la función cognitiva, desarrollo neurológico durante la infancia y fortalecimiento del sistema inmunológico.

Por otra parte, se comprobó que una deficiencia marcada de estos nutrientes podría afectar el equilibrio emocional, deteriorar la memoria, aumentar la probabilidad de padecer depresión y, en el caso de mujeres embarazadas, interferir en el desarrollo saludable del feto.

PUEDES VER: Aumentan las superbacterias resistentes a antibióticos: microbióloga advierte sobre la automedicación y mal uso de fármacos

lr.pe

¿Qué tipos de omega-3 hay?

  • Ácido alfa-linolénico (ALA): Se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal como las semillas (chia, lino), los frutos secos (como las nueces) y ciertos aceites vegetales (como el de linaza o canola).
  • EPA y DHA: Estos dos tipos de omega-3 se hallan sobre todo en pescados grasos y mariscos. Aunque el cuerpo puede transformar pequeñas cantidades de ALA en EPA y DHA, esta conversión es limitada, por lo que se recomienda consumir directamente estos ácidos grasos a través de la dieta, en especial en personas con mayores necesidades nutricionales.

¿Cuáles las fuentes animales de omega-3?

El pescado azul es una de las fuentes naturales más eficaces y con mejor absorción de ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA. Entre las especies marinas con mayor concentración de estos nutrientes se encuentran las siguientes:

  • Caballa: proporciona aproximadamente 2,6 gramos de omega-3 por cada 100 gramos de porción.
  • Salmón: ofrece alrededor de 1,8 gramos de omega-3 en una porción estándar de 85 gramos.
  • Sardinas, arenques, trucha y atún blanco también son alternativas altamente recomendadas.

Estas variedades de pescado forman parte de las recomendaciones oficiales de instituciones como la American Heart Association y la Escuela de Medicina de Harvard.

Notas relacionadas
Científicos descubren 2 bacterias que transformarían polvo marciano en cemento y ladrillos para construir refugios en Marte

Científicos descubren 2 bacterias que transformarían polvo marciano en cemento y ladrillos para construir refugios en Marte

LEER MÁS
Científicos descubren por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Científicos descubren por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

LEER MÁS
Estudio revela que dormir con las luces encendidas aumenta en más del 50% los riesgos de sufrir una insuficiencia cardíaca

Estudio revela que dormir con las luces encendidas aumenta en más del 50% los riesgos de sufrir una insuficiencia cardíaca

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

LEER MÁS
El ave que sobrepasa al Everest, alcanza los 11.300 metros de altura y se mantiene en el aire durante 7 horas

El ave que sobrepasa al Everest, alcanza los 11.300 metros de altura y se mantiene en el aire durante 7 horas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Ciencia

Estos son los 5 alimentos más contaminados con microplásticos y de consumo habitual

China ha descubierto el mayor yacimiento de oro en 76 años: 1.440 toneladas valoradas en 166.000 millones de euros

A 30 metros bajo el hielo: un potente radar de la NASA detecta una enorme estructura artificial escondida cerca al Polo Norte

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025