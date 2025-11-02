HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

500 años después: un investigador revela otro secreto del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci

El Hombre de Vitruvio es una de las obras más famosas de Leonardo da Vinci. Un dentista encontró una clave geométrica oculta a simple vista en el dibujo.

Un estudio reciente resuelve un rompecabezas matemático oculto en el Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Foto: WikiCommons
Un estudio reciente resuelve un rompecabezas matemático oculto en el Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Foto: WikiCommons

Durante más de 500 años, uno de los dibujos más famosos del Renacimiento ha guardado un secreto que acaba de ser resuelto. El Hombre de Vitruvio es una ilustración de Leonardo da Vinci realizada en 1490, en la que el genio italiano representó las proporciones ideales del cuerpo humano. El estudio habría descifrado el secreto detrás de las proporciones exactas que Da Vinci eligió para la figura.

El dentista británico Rory Mac Sweeney descubrió un triángulo equilátero oculto en la entrepierna del dibujo que, según su estudio publicado en Journal of Mathematics and the Arts, encierra una proporción matemática no formulada oficialmente hasta el siglo XX. Esta observación sugiere que Da Vinci habría anticipado principios geométricos que recién fueron definidos cientos de años después.

El triángulo equilátero verde que se extiende desde la entrepierna del Hombre de Vitruvio hasta sus pies. Foto: Mac Sweeney

El triángulo equilátero verde que se extiende desde la entrepierna del Hombre de Vitruvio hasta sus pies. Foto: Mac Sweeney

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

lr.pe

Un triángulo en la entrepierna del Hombre de Vitruvio

La figura humana dibujada por Da Vinci muestra dos posturas superpuestas: una inscrita en un cuadrado y otra dentro de un círculo. Esta dualidad ha sido objeto de múltiples interpretaciones, pero hasta ahora no se comprendía con precisión por qué se usaron ciertas proporciones. En sus notas, el artista escribió: “Si abres las piernas… y levantas las manos lo suficiente como para que tus dedos extendidos toquen la línea superior de tu cabeza… el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero”.

El dibujo encierra una estructura perfectamente equilibrada de tetraedros. Foto: Mac Sweeney

El dibujo encierra una estructura perfectamente equilibrada de tetraedros. Foto: Mac Sweeney

Mac Sweeney retomó estas palabras y comprobó que, al trazar ese triángulo equilátero en la posición señalada, la relación entre la distancia de los pies y la altura hasta el ombligo resulta de aproximadamente 1.64 a 1.65. Esta cifra es sorprendentemente cercana a la razón tetraédrica de 1.633, un valor que define una forma geométrica de equilibrio óptimo y que fue descrito formalmente recién en 1917.

PUEDES VER: Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: patrones geométricos en el fondo del mar

lr.pe

Un triángulo presente en la odontología

El vínculo con esta razón matemática no es ajeno para Mac Sweeney. Como dentista, reconoció de inmediato una relación con un principio usado desde 1864 en su campo: el triángulo de Bonwill. Este concepto define la disposición ideal de los dientes en la mandíbula humana, formando un triángulo equilátero con proporciones casi idénticas a las halladas por Da Vinci en el cuerpo humano.

El triángulo de Bonwill determina la función mecánica óptima de la mandíbula humana. Foto: Mac Sweeney

El triángulo de Bonwill determina la función mecánica óptima de la mandíbula humana. Foto: Mac Sweeney

Según Mac Sweeney, “la anatomía humana ha evolucionado según principios geométricos que gobiernan la organización espacial óptima en todo el universo”. Esta idea sugiere que la geometría no solo está presente en las estructuras de minerales o cristales, sino también en los sistemas biológicos, incluido el cuerpo humano.

¿Qué es la razón tetraédrica?

La razón tetraédrica (1.633) es un valor geométrico que define la proporción entre la base y la altura de un tetraedro regular, una figura tridimensional con cuatro caras triangulares iguales. Este ratio se emplea para describir la forma más eficiente de empaquetar esferas en el espacio, como ocurre en estructuras moleculares o minerales.

El descubrimiento de Mac Sweeney conecta esta proporción con la morfología humana, planteando la posibilidad de que Leonardo da Vinci hubiera intuido un patrón universal. “Las mismas relaciones geométricas que aparecen en estructuras cristalinas óptimas, arquitecturas biológicas y los sistemas de coordenadas de Fuller parecen estar codificadas en las proporciones humanas”, escribió el dentista en el Journal of Mathematics and the Arts.

Notas relacionadas
Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

LEER MÁS
Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: tiene más de cuatro lados

Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: tiene más de cuatro lados

LEER MÁS
Las puertas hacia un mundo subterráneo: túneles secretos bajo las pirámides de Giza

Las puertas hacia un mundo subterráneo: túneles secretos bajo las pirámides de Giza

LEER MÁS
China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

LEER MÁS
Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

LEER MÁS
Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: patrones geométricos en el fondo del mar

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: patrones geométricos en el fondo del mar

LEER MÁS
Científicos de China han cubierto un desierto con paneles solares y confirman que pueden cambiar el ecosistema de allí para siempre

Científicos de China han cubierto un desierto con paneles solares y confirman que pueden cambiar el ecosistema de allí para siempre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Ciencia

Dentro de esta semana se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025