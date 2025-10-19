HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
Ciencia

Lluvia de estrellas Oriónidas de octubre: cuándo ver en su punto máximo los meteoros que nos dejó el cometa Halley

La lluvia de meteoros permitirá observar hasta 20 estrellas fugaces por hora que pueden ser visibles desde todo el mundo. La ausencia de la Luna creará la oscuridad perfecta para apreciar el evento.

La lluvia de meteoros Oriónidas se extiende del 2 de octubre al 7 de noviembre. Foto: Shutterstock
La lluvia de estrellas Oriónidas es una de las más esperadas del año por los observadores del cielo. Este evento astronómico promete iluminar el cielo nocturno con decenas de meteoros durante este mes de octubre. El fenómeno, provocado por diminutas partículas del cometa Halley, ofrece todos los años un espectáculo visible desde cualquier lugar.

Según Time and Date, el punto máximo de actividad ocurrirá entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de octubre, cuando será posible observar hasta 20 meteoros por hora bajo cielos despejados. Este año, la luna nueva también coincidirá con la lluvia de estrellas, lo que asegurará las mejores condiciones para disfrutar de este momento sin que interfiera la luz lunar.

La NASA considera a las Oriónidas una de las lluvias de meteoros más hermosas del año. Foto: IStock

Sudamérica preocupa a los científicos: una anomalía se expande sobre el continente y nadie sabe hasta dónde llegará

lr.pe

¿Dónde mirar el cielo para ver las Oriónidas?

El radiante de las Oriónidas se encuentra en la constelación de Orión, visible hacia el este o noreste en las primeras horas de la madrugada. Sin embargo, los meteoros pueden cruzar cualquier parte del cielo, por lo que lo mejor es observar un área amplia sin árboles, edificios o montañas que bloqueen la vista. Los aficionados a la astronomía tendrán su mejor oportunidad de mirar el cielo entre las 00:30 a. m. y las 4:30 a. m., cuando la constelación se eleve por el horizonte oriental.

Se recomiendan alejarse de las luces de la ciudad y buscar zonas rurales, playas o miradores de montaña. En esas condiciones, puede alcanzarse la tasa ideal de 15 a 20 meteoros por hora. Cada destello corresponde a partículas de polvo que se desintegran en la atmósfera a velocidades de hasta 66 kilómetros por segundo.

Las puertas hacia un mundo subterráneo: los túneles secretos descubiertos bajo las pirámides de Giza

lr.pe

¿Qué provoca la lluvia de meteoros Oriónidas?

Las Oriónidas se originan en los restos del famoso cometa Halley, que deja tras de sí un rastro de polvo y fragmentos cada vez que orbita alrededor del Sol. Cuando la Tierra cruza esa nube de escombros en octubre, las partículas chocan con la atmósfera y se incineran, generando los destellos luminosos conocidos como estrellas fugaces.

Aunque el cometa Halley solo se acerca a la Tierra cada 76 años —su próxima visita será en 2061—, sus restos siguen produciendo dos lluvias anuales: las Eta Acuáridas en mayo y las Oriónidas en octubre, visibles desde casi cualquier parte del mundo.

Consejos para observar las Oriónidas

No necesitas equipo especial ni mucha habilidad para ver una lluvia de meteoros. Aunque solo necesitas un cielo despejado y paciencia. Time and Date ofrece un mapa interactivo y los siguientes consejos pueden ayudarte a disfrutar al máximo de tu experiencia de observación de estrellas fugaces.

  • Busca un lugar oscuro, lejos de las luces urbanas.
  • Evita mirar pantallas o linternas para no perder la adaptación a la oscuridad.
  • Recuéstate o inclina la mirada hacia el cielo abierto, cubriendo el mayor campo posible.
  • Deja que tus ojos se adapten durante al menos 15 minutos antes de observar.
  • Lleva abrigo y paciencia: los meteoros pueden aparecer de forma irregular, pero algunos dejarán estelas luminosas prolongadas.
