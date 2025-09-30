HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Nueva herramienta de inteligencia artificial ayuda a localizar lesiones en niños con epilepsia

Esta innovadora herramienta de inteligencia artificial es capaz de detectar diminutas malformaciones cerebrales en niños con epilepsia, acelerando el acceso a cirugía.

Investigadores probarán su detector en un entorno más realista.
Investigadores probarán su detector en un entorno más realista.

En Australia, un grupo de investigadores anunciaron una herramienta de inteligencia artificial capaz de detectar pequeñas malformaciones cerebrales difíciles de identificar en niños con epilepsia que les podría ayudar a acceder más rápido a una cirugía que cambie sus vidas.

Los expertos afirman que 3 de cada 10 casos de epilepsia se deben a anomalías estructurales del cerebro. El problema es que no se detectan en las resonancias magnéticas, sobre todo lesiones muy pequeñas, ya que están ocultas en lo profundo de un pliegue cerebral.

No reemplaza a radiólogos ni médicos especializados

Un equipo liderado por Emma Macdonald Laurs, neuróloga pediátrica en el Hospital Real de Niños de Melbourne, entrenó una herramienta de IA con imágenes cerebrales de niños para detectar lesiones del tamaño de un arándano, e incluso más pequeñas.

"Frecuentemente pasan desapercibidas y muchos niños no son considerados candidatos para cirugía", declaró la especialista.

"Esta herramienta no reemplaza a los radiólogos ni a los médicos especializados en epilepsia, pero es como un detective que nos ayuda a juntar las piezas del rompecabezas más rápido para poder proponer una cirugía que puede cambiar la vida", añadió.

Entre los pacientes que participaron del estudio, el 80% había tenido previamente una resonancia magnética cuyos resultados eran normales.

Probarán la herramienta en un entorno más realista

Cuando los investigadores usaron la herramienta de IA para analizar tanto las resonancias magnéticas, como otro tipo de exploración médica llamada PET scan, su tasa de éxito fue del 94% en un grupo de prueba y del 91% en otro.

De los 17 niños del primer grupo, 12 se sometieron a cirugía para extirpar su lesión cerebral y 11 están ahora libres de crisis, según el equipo que trabaja en el Instituto de Investigación para Niños Murdoch.

"El siguiente paso es probar este detector en un entorno hospitalario más realista con nuevos pacientes aún no diagnosticados", indicó Macdonald Laurs.

La epilepsia, que provoca crisis recurrentes, afecta aproximadamente a un niño de cada 200, y los medicamentos no funcionan en cerca de un tercio de los pacientes.

