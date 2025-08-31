HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
Ciencia

Graban a unas arañas que usan a las luciérnagas brillantes como carnada para atraer más presas a sus redes

Los expertos observaron a unas arañas que aprovechaban la luz natural de las luciérnagas para atraer presas desprevenidas hacia sus redes.


Las arañas aprendieron a usar el brillo de las luciérnagas para aumentar la cantidad de presas. Foto: Science
Las arañas aprendieron a usar el brillo de las luciérnagas para aumentar la cantidad de presas. Foto: Science

Un equipo de investigadores observaron que unas arañas nocturnas (psechrus clavis) capturan luciérnagas y las dejan brillar en sus redes. Los arácnidos aprovechan las señales de apareamiento de las luciérnagas como un señuelo, ya que otros insectos se ven atraídos por las luces antes de quedar atrapados en las telarañas.

Los científicos de la Universidad de Tunghai en Taiwan, hicieron un experimento en el parque forestal del Área Natural de Xitou. Los expertos colocaron luces LED diseñadas para imitar la luz de las luciérnagas invernales (Diaphanes lampyroides) en algunas telarañas, mientras dejaban otras redes vacías como controles. Las redes con luces atrajeron hasta tres veces más presas que las que no estaban iluminadas y, en caso de las luciérnagas capturadas, las tasas se multiplicaron por diez.

PUEDES VER: Científicos revelan que los tiburones estarían perdiendo sus dientes por la acidez del océano

lr.pe

Una nueva técnica de caza en araña

Las arañas que habitan en esta región de Asia, suelen permanecer en la oscuridad, a la espera que se acerque alguna presa. Las cámaras de los investigadores muestran que los arácnidos se comen de inmediato a los insectos que caen en sus redes. En el caso de las luciérnagas, permanecieron una hora antes de ser comidas, aproximadamente el tiempo de luz que emite una hembra.

Una luciérnaga que brilla desde los confines de la telaraña de una araña, donde es utilizada como cebo para atraer más presas. Foto: Davy Falkner

Una luciérnaga que brilla desde los confines de la telaraña de una araña, donde es utilizada como cebo para atraer más presas. Foto: Davy Falkner

La mayoría de las luciérnagas eran machos y habrían confundido el brillo en las redes con unas posibles hembras. Las arañas, a diferencia de otras especies que crean su propia bioluminiscencia, han aprendido a aprovechar las señales de las luciérnagas para su beneficio.

"Nuestros hallazgos resaltan una interacción previamente no documentada en la que las señales de las luciérnagas, destinadas a la comunicación sexual, también son beneficiosas para las arañas", explica el Dr. I-Min Tso, autor del estudio publicado en Journal of Animal Ecology.

PUEDES VER: Paleontólogo peruano descubre los fósiles de una nueva especie de ave que vivía en las costas hace 20 millones de años

lr.pe

Las arañas diferencian especies

Las arañas pueden distinguir entre diferentes especies y adaptar su comportamiento en consecuencia. “Manipular a las presas de diferentes maneras sugiere que la araña puede usar algún tipo de señal para distinguir entre las especies de presas que captura y determinar una respuesta apropiada”, explicó Tso. 

“Especulamos que probablemente sean las señales bioluminiscentes de las luciérnagas las que se utilizan para identificarlas, lo que permite a las arañas ajustar su comportamiento de manejo de presas en consecuencia”, agregó.

Notas relacionadas
Los científicos ya saben por qué la mayoría de los gatos suelen dormir del lado izquierdo

Los científicos ya saben por qué la mayoría de los gatos suelen dormir del lado izquierdo

LEER MÁS
Aumento de pulpos provoca problemas a la pesca en Reino Unido: "Es una plaga"

Aumento de pulpos provoca problemas a la pesca en Reino Unido: "Es una plaga"

LEER MÁS
No es el león, ni el tigre: este es el felino más letal del mundo que puede cazar más de 10 animales por noche

No es el león, ni el tigre: este es el felino más letal del mundo que puede cazar más de 10 animales por noche

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos revelan hipótesis sobre un animal cuya insólita inteligencia lo hace el más cercano a la vida extraterrestre

Científicos revelan hipótesis sobre un animal cuya insólita inteligencia lo hace el más cercano a la vida extraterrestre

LEER MÁS
Las impactantes imágenes publicadas por la NASA en su informe sobre ovnis

Las impactantes imágenes publicadas por la NASA en su informe sobre ovnis

LEER MÁS
Los niños que lactaron por más tiempo tienen un mejor desarrollo cognitivo, según estudio

Los niños que lactaron por más tiempo tienen un mejor desarrollo cognitivo, según estudio

LEER MÁS
Adiós a los implantes: científicos lograron que los dientes de las personas adultas vuelvan a crecer con un nuevo tratamiento

Adiós a los implantes: científicos lograron que los dientes de las personas adultas vuelvan a crecer con un nuevo tratamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Ciencia

Descubren en África el raro fósil de un dinosaurio con armadura y púas de un metro que sobresalen desde el cuello

Paleontólogo peruano descubre los fósiles de una nueva especie de ave que vivía en las costas hace 20 millones de años

Científicos descubren que la Tierra "late" cada 20 minutos tras el terremoto de 8,8 en Rusia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota