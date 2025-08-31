Las arañas aprendieron a usar el brillo de las luciérnagas para aumentar la cantidad de presas. Foto: Science

Un equipo de investigadores observaron que unas arañas nocturnas (psechrus clavis) capturan luciérnagas y las dejan brillar en sus redes. Los arácnidos aprovechan las señales de apareamiento de las luciérnagas como un señuelo, ya que otros insectos se ven atraídos por las luces antes de quedar atrapados en las telarañas.

Los científicos de la Universidad de Tunghai en Taiwan, hicieron un experimento en el parque forestal del Área Natural de Xitou. Los expertos colocaron luces LED diseñadas para imitar la luz de las luciérnagas invernales (Diaphanes lampyroides) en algunas telarañas, mientras dejaban otras redes vacías como controles. Las redes con luces atrajeron hasta tres veces más presas que las que no estaban iluminadas y, en caso de las luciérnagas capturadas, las tasas se multiplicaron por diez.

Una nueva técnica de caza en araña

Las arañas que habitan en esta región de Asia, suelen permanecer en la oscuridad, a la espera que se acerque alguna presa. Las cámaras de los investigadores muestran que los arácnidos se comen de inmediato a los insectos que caen en sus redes. En el caso de las luciérnagas, permanecieron una hora antes de ser comidas, aproximadamente el tiempo de luz que emite una hembra.

Una luciérnaga que brilla desde los confines de la telaraña de una araña, donde es utilizada como cebo para atraer más presas. Foto: Davy Falkner

La mayoría de las luciérnagas eran machos y habrían confundido el brillo en las redes con unas posibles hembras. Las arañas, a diferencia de otras especies que crean su propia bioluminiscencia, han aprendido a aprovechar las señales de las luciérnagas para su beneficio.

"Nuestros hallazgos resaltan una interacción previamente no documentada en la que las señales de las luciérnagas, destinadas a la comunicación sexual, también son beneficiosas para las arañas", explica el Dr. I-Min Tso, autor del estudio publicado en Journal of Animal Ecology.

Las arañas diferencian especies

Las arañas pueden distinguir entre diferentes especies y adaptar su comportamiento en consecuencia. “Manipular a las presas de diferentes maneras sugiere que la araña puede usar algún tipo de señal para distinguir entre las especies de presas que captura y determinar una respuesta apropiada”, explicó Tso.

“Especulamos que probablemente sean las señales bioluminiscentes de las luciérnagas las que se utilizan para identificarlas, lo que permite a las arañas ajustar su comportamiento de manejo de presas en consecuencia”, agregó.