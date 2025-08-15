El tomillo (Thymus vulgaris) es una planta aromática muy reconocida por sus propiedades medicinales, utilizadas durante siglos en la medicina tradicional. Su aroma distintivo y componentes bioactivos, favorecen al alivio de males respiratorios, actuando como antimicrobiano, antinflamatorio y expectorante.

La diversidad de compuestos activos presentes en el tomillo, lo ha vuelto en objeto frecuente de estudios científicos. Las investigaciones destacan su potencial para fortalecer el sistema inmunitario y promover el bienestar general, por ello su uso en la gastronomía es tan difundido.

El tomillo es una planta utilizada como remedio casero por sus propiedades medicinales. Foto: IStock

¿Cómo funciona la acción antimicrobiana del tomillo?

La acción antimicrobiana del tomillo proviene de su alto contenido de aceites esenciales, como el timol y el carvacrol, capaces de inhibir el crecimiento de diversas bacterias y hongos. Esta propiedad contribuye a su uso en la conservación de alimentos y en la lucha contra infecciones de la mucosa oral y respiratoria.

Unos estudios publicados en MDPI sobre esta planta aromática, han demostrado eficacia del tomillo frente a microorganismos resistentes, convirtiéndolo en una alternativa prometedora en tiempos de creciente resistencia a los antibióticos convencionales.

¿Cuáles son los beneficios antinflamatorios del tomillo?

Los flavonoides y compuestos fenólicos del tomillo modulan los procesos inflamatorios al actuar sobre las vías metabólicas vinculadas a la producción de citocinas inflamatorias. Esta función ayuda a aliviar los síntomas de artritis, dolor muscular e inflamación respiratoria, lo cual demuestra el potencial terapéutico del tomillo en protocolos de salud integral, según el estudio publicado en PudMed Central.

Recientemente, han estado desarrollando estudios clínicos sobre la eficacia del extracto de tomillo en el tratamiento complementario de enfermedades inflamatorias crónicas, ampliando la base de evidencia sobre la planta.

¿Cómo ayuda el tomillo a aliviar los síntomas respiratorios?

El tomillo es conocido por su efecto expectorante, que facilita la eliminación de mucosidad y promueve la descongestión de las vías respiratorias. Esta acción es ideal para la tos y la bronquitis, gracias a la acción combinada de sus aceites volátiles sobre el epitelio bronquial. Entre sus métodos de uso más populares se incluyen infusiones y jarabes caseros, tradicionalmente recomendados para resfriados y gripes.

“El uso de extracto de tomillo, solo o en combinaciones de hierbas, ha demostrado una eficacia significativa para mejorar los síntomas respiratorios y la expectoración en adultos y niños”. (Jean Bruneton 2009).

¿Cuáles son los beneficios antioxidantes del tomillo?

La presencia de compuestos como el ácido rosmarínico, brinda al tomillo un desempeño antioxidante, combatiendo el estrés oxidativo celular y protegiendo contra el daño de los radicales libres. El consumo regular de la planta, ya sea en condimentos o infusiones, puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y las patologías asociadas al daño oxidativo, sugiere un estudio sobre su actividad antioxidante.

¿Cómo preparar el tomillo?

Las infusiones de tomillo se pueden enriquecer con limón y miel para maximizar su efecto antioxidante y hacer su consumo más placentero en diversas situaciones cotidianas. El potencial antioxidante del tomillo, también se logra al combinarlo con otros ingredientes naturales.