HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Ciencia

Los niños desde los 3 años ya reconocen las relaciones tóxicas en sus padres: "Entienden lo que ven", según experta

Jocelyn Acuña Santamirano nos explica las principales consecuencias de exponer a los niños desde una edad temprana a una relación de padres tóxica, afectando incluso en su educación.

Para Jocelyn Acuña, psicoterapeuta, estas son las principales consecuencias de crecer en una relación tóxica.
Para Jocelyn Acuña, psicoterapeuta, estas son las principales consecuencias de crecer en una relación tóxica. | Foto: Composición LR / Freepik

Actualmente, somos testigos de la toxicidad que existe en las parejas, que derivan en actitudes violentas por parte de uno de ellos. Según el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2025, han atendido más de 3 mil casos relacionados a la violencia familiar, sexual y de alto riesgo. Asimismo, esta situación también se presenta en el mundo del espectáculo, donde se denuncia maltratos por parte de famosos, incluso años después de los sucesos.

Por ello, en una entrevista para La República, la psicoterapeuta, Jocelyn Acuña Samaritano, comenta que los niños, por más pequeños que sean, ya están siendo afectados por crecer con unos padres que tienen una relación tóxica. Según la experta, cuando se cree que los hijos no comprenden lo que sucede, en realidad lo están interpretando y por ello generan inesperadas reacciones. "Desde los tres años observamos que los niños sí entienden lo que ven", comentó.

PUEDES VER: Pilar Sordo, psicóloga, revela por qué nos aferramos a una relación tóxica: "Cuando se elige desde la carencia"

lr.pe

¿Cómo afectan las relaciones tóxicas a nuestros hijos?

Para Jocelyn Acuña, es evidente que ciertas actitudes que tienen los hijos son aprendidas en la infancia. Para la neuropsicóloga, es un problema pensar que recién veremos las consecuencias en la adolescencia, puesto que se ignoran las señales durante la niñez. El hecho de crecer en un hogar lleno de constantes peleas crea niños que, en el caso de ser introvertidos, serán más callados y presentarán pocas habilidades sociales. Por otro lado, en los que son extrovertidos, originará patrones de mala conducta y les costará más respetar a la autoridad, como a un profesor.

"A nivel familiar también hay una consecuencia, porque esa conducta agresiva se repite también con los primitos, con los tíos, con cualquier familiar. Se pueden reunir y va a ocurrir frente a cualquier estímulo. De repente le dices una palabra que no le gustó, una bastante sencilla, y vas a encontrar una reacción mucho más fuerte", advierte Acuña.

PUEDES VER: ¿Ayudas a los meseros a recoger la mesa? Este es su significado, según psiquiatra del Minsa: "Tiene una predisposición biológica"

lr.pe

Además, destacó que también influye en el desarrollo educacional de los niños. En su experiencia, experimentar las consecuencias de una relación tóxica, causa problemas de atención, lo que desembocará en malas calificaciones y problemas en clase. "Se producen estas consecuencias, sobre todo de déficit de atención y de concentración. Se podrían enfrentar a las burlas de las malas calificaciones o de repente a apelativos como 'eres tonto por sacar esa nota' o 'como es posible que no entiendas'. Porque la intención de los otros niños no es la crueldad, pero sí están en una etapa de burla, donde no miden la intención de sus palabras", aseveró.

Para la experta, habría dificultades cognitivas, que harían a un niño más introvertido. Foto: Freepik

Para la experta, habría dificultades cognitivas, que harían a un niño más introvertido. Foto: Freepik

Otras consecuencias sociales para los niños al crecer en una relación tóxica

La psicoterapeuta Acuña también advierte que los niños, al ver constantes peleas, entienden que sus papás no se llevan bien. Al ser tan pequeños, empiezan a tener actitudes más físicas que emocionales, para lidiar con el estrés que les causa las peleas. "El niño o niña comienza a morderse las uñas. He tenido casos donde una pequeña de primaria se jala el cabello, o comienzan a autolesionarse, a través de las tijeras cortándose las manos", comentó la experta en salud, Jocelyn Acuña.

PUEDES VER: Las consecuencias psicológicas y emocionales si duermes menos de seis horas diarias, según especialista

lr.pe

Finalmente, advierte que los roles de una relación tóxica podrían ser asimilados por los hijos, tomando la posición del padre o la madre. "Los padres suelen exigirle al menor masculino, cierto falso fortalecimiento. 'Tú no puedes llorar', 'tú tienes que ser fuerte'. Le dicen: 'Si yo no estoy, tú tienes que vigilar a tu mamá. Se le cambia un poco el rol de hijo; de divertirse y jugar a esta edad versus el de vigilancia en algunos casos", comenta.

En el caso de las niñas, según Acuña, no asimilan un rol, sino en un tema de vulnerabilidad. "Se vuelven mucho más sensibles a lo que es la vida, la injusticia. Pueden salir al mundo y pensar: alguien me puede tratar mal", advierte. Finalmente, aconseja que, si reconocemos estas actitudes entre nuestros seres queridos (familia o amigos) no es necesario brindar un consejo, sino escuchar sus problemáticas de manera activa, acompañándolos y ayudándolos a conseguir ayuda profesional.

Notas relacionadas
Siete hermanos peruanos se disputan herencia de US$46 millones: dos de ellos habrían falsificado contrato para quedarse con todo

Siete hermanos peruanos se disputan herencia de US$46 millones: dos de ellos habrían falsificado contrato para quedarse con todo

LEER MÁS
Tengo hijos con diferentes parejas, ¿cuánto de pensión de alimentos le corresponde a cada uno? Abogado revela el monto

Tengo hijos con diferentes parejas, ¿cuánto de pensión de alimentos le corresponde a cada uno? Abogado revela el monto

LEER MÁS
INEI alerta que 3 de cada 10 mujeres adultas en Perú sigue dependiendo económicamente de su pareja

INEI alerta que 3 de cada 10 mujeres adultas en Perú sigue dependiendo económicamente de su pareja

LEER MÁS
Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Ciencia

La NASA se apresura: científicos pretenden construir un reactor nuclear en la Luna para la vuelta de los astronautas en 2030

La fascinante investigación de una científica británica que colecciona cerebros para revelar los secretos de la materia gris

Adiós al oxígeno del planeta: científicos predicen que la atmósfera no podrá sustentar la vida y la fotosíntesis colapsará a medida que disminuya el CO₂

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota