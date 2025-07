Recientemente, en redes sociales se está viralizando contenidos relacionados con la toxicidad en las parejas. Desde historias que acaban mal, hasta videos de humor de cómo estas situaciones se presentan. Sin embargo, sin darnos cuenta, se promueve la cotidianidad de las actitudes no saludables en una relación.

En una entrevista con La República, la reconocida psicóloga chilena Pilar Sordo reveló cuál es el motivo detrás de las relaciones tóxicas. Según la experta, se trata de una relación directa entre el amor propio y la búsqueda de una pareja, lo que termina en una elección equivocada, pensando que solo merecemos ello. “Cuando uno elige desde la carencia, siempre se equivoca”, mencionó.

¿Cómo afectan las redes sociales para estar en una relación tóxica?

Pilar Sordo enfatizó que es necesario trabajar en el amor propio, porque se empieza a buscar ‘lo que me falta’ y eso deriva en relaciones en las cuales no nos sentimos cómodos. “Tengo una especie de analogía: si yo voy al supermercado con hambre, voy a comprar un montón de cosas que no necesito comer. Al supermercado hay que ir satisfecha para comprar justo lo necesario porque si no, voy a comer más y me hará daño”, sentenció Sordo.

Asimismo, la psicóloga comentó que las redes sociales juegan un papel importante en esta carencia. Para ella, es lo que prima en el contenido que a diario se consume, no la abundancia que buscan presumir. “Las cosas más importantes de mi vida no son publicadas porque las estoy viviendo, entonces no tengo tiempo para sacar la foto”, comentó. Asimismo, señaló que no se trata de una mentira, pero sí de una parte de la verdad que deciden mostrar.

¿Qué hacer si ya me encuentro en una relación tóxica?

La psicóloga también brindó consejos para quienes ya se encuentran en una relación que no es saludable. Enfatiza en dejar la búsqueda de complacer a alguien, el perseguir los lugares donde uno es querido y que se trabaje en el autoconocimiento para descubrir qué es lo que verdaderamente estamos buscando. “Yo tuve muchas relaciones en mi vida que fueron elegidas desde mi falta de amor propio, y me indigesté, me cayó mal, elegí mal”, confesó entre risas.

Finalmente, la psicóloga reconoce que, aunque incómodo, ese primer paso de autoconocimiento es necesario, sobre todo, para mejorar nuestras relaciones. Pilar Sordo volverá al Perú tras varios años de ausencia con ‘Exponencial Mente Consciente’, una conferencia sobre su más reciente estudio en torno a la adaptación y crecimiento personal. La cita será el próximo 23 de agosto, donde además espera responder las preguntas del público sobre el tema.