El eclipse solar más largo de todo el siglo se producirá el 2 de agosto de 2027, y será considerado uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes del siglo XXI. La NASA ha confirmado que, aunque gran parte de Europa, África y el sur de Asia podrán observar el eclipse de forma parcial, la fase de totalidad, cuando la Luna cubra completamente al Sol, solo será visible desde una estrecha franja que atraviesa diez países.

Este evento se ha denominado el "eclipse del siglo" debido a su duración excepcional, alcanzando un período de totalidad de hasta 6 minutos y 22 segundos, el más largo sobre tierra firme en todo el siglo XXI. Se espera que el eclipse del 2027 supere ampliamente al evento solar total del 8 de abril de 2024, el cual cruzó México, Estados Unidos y Canadá, y alcanzó una duración de 4 minutos y 28 segundos.

¿Se podrá ver en Perú el eclipse total?

Según el catálogo de eclipses de la NASA, el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 no será visible en Perú. Sin embargo, el país sudamericano podrá observar un eclipse solar anular el 6 de febrero de 2027, donde la Luna cubrirá el centro del Sol. Este eclipse será visible parcialmente en diversas regiones del país, incluyendo Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y Puno.

En estos países se podrá ver el eclipse total más largo del siglo

El eclipse solar total del siglo XXI promete ser un evento espectacular y raro, con una duración máxima de la totalidad de 6 minutos y 23 segundos. Este fenómeno solo será visible en ciertas aéreas del mundo y seguirá una ruta especifica a través de varios países.

El eclipse tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos. Foto: NASA

España: Sur del país, incluyendo Cádiz, Málaga y Gibraltar.

Sur del país, incluyendo Cádiz, Málaga y Gibraltar. Marruecos: Regiones del norte.

Regiones del norte. Egipto: Luxor, donde se alcanzará la duración máxima de la totalidad.

Luxor, donde se alcanzará la duración máxima de la totalidad. Arabia Saudita: Regiones occidentales.

Regiones occidentales. Yemen: Regiones occidentales.

Regiones occidentales. Somalia: Regiones septentrionales.

Horarios aproximados del eclipse solar

Estos horarios corresponden a la fase del eclipse en España durante el horario de verano, que es el que se utiliza en la península durante esa época.

Inicio de la parcialidad: 16:30 (CEST)

16:30 (CEST) Inicio de la anualidad: 16:56 (CEST)

16:56 (CEST) Fin de la anualidad: 16:57 (CEST)

16:57 (CEST) Fin de la parcialidad: 17:24 (CEST)

Recomendaciones para observar el eclipse

Para disfrutar del eclipse solar previsto para el 2 de agosto de 2027 de una manera segura, es importante utilizar gafas especiales o filtros solares homologados, ya que observar el Sol directamente sin protección puede causar daños irreparables. Además, es fundamental elegir lugares con un horizonte despejado, en especial cuando ocurren al atardecer.

La planificación también es clave: consultar mapas interactivos y horarios específicos para cada localidad en sitios oficiales, como la NASA o el Instituto Geográfico, permitirá conocer el mejor momento para disfrutar el evento.