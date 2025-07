En Reino Unido, ocho bebés nacieron saludables mediante un revolucionario tratamiento genético que utiliza el ADN de tres personas. Este avance científico representa una esperanza para las familias afectadas por enfermedades mitocondriales incurables, patologías que afectan a uno de cada 5.000 recién nacidos. Estas enfermedades, que se transmiten exclusivamente de madre a hijo, pueden causar daño cerebral, problemas cardíacos y discapacidades severas, llevando incluso a la muerte temprana del bebé.

El procedimiento, legal en Reino Unido desde 2015, fue aplicado por especialistas del Centro de Fertilidad de Newcastle, quienes realizaron una combinación genética entre el óvulo y el esperma de los padres biológicos con un segundo óvulo donado por otra mujer. Los resultados, publicados en el New England Journal of Medicine, confirman el nacimiento de ocho niños, incluidos un par de gemelos, quienes no presentan enfermedades mitocondriales y están desarrollándose con normalidad.

Técnica pionera para prevenir enfermedades mitocondriales

Las mitocondrias son pequeñas estructuras celulares que transforman el oxígeno y los nutrientes en energía. Si son defectuosas, el cuerpo humano no obtiene el suficiente combustible para sobrevivir, provocando trastornos como epilepsia, debilidad muscular o fallos orgánicos. La técnica, conocida como "donación mitocondrial", permite que el bebé herede casi todo su ADN de sus padres, pero con una mínima carga genética (alrededor del 0,1%) proveniente de la donante, quien proporciona mitocondrias sanas.

Desarrollado por la Universidad de Newcastle y el Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, el método consiste en fertilizar los óvulos de la madre y la donante con el esperma del padre. Posteriormente, se extraen los pronúcleos del embrión creado con el óvulo de la donante, sustituyéndolos por el ADN de los padres. Así, el resultado es un embrión genéticamente vinculado a ambos progenitores, pero sin las enfermedades mitocondriales heredadas.

Padres agradecidos: esperanza después de años de incertidumbre

Aunque las familias involucradas eligieron mantener el anonimato para proteger su privacidad, algunas compartieron testimonios a través del Centro de Fertilidad de Newcastle. Una madre expresó: “Después de años de incertidumbre, este tratamiento nos dio esperanza y luego nos dio a nuestro bebé”. Otro testimonio añadió: “Ahora lo miramos, lleno de vida y posibilidades, y estamos abrumados por la gratitud”.

El profesor Bobby McFarland, especialista del NHS, declaró: “Ver el alivio y la alegría en los rostros de los padres de estos bebés después de una espera tan larga, y el temor a las consecuencias, es maravilloso”. Por su parte, la profesora Mary Herbert destacó que aunque los resultados son optimistas, se requieren más estudios para comprender las limitaciones y mejorar esta técnica.

Reino Unido, pionero en regulación y aplicación clínica

Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la técnica de donación mitocondrial tras la aprobación del Parlamento en 2015. La legislación permitió que este tratamiento clínico avanzara dentro del NHS, con la Universidad de Newcastle como centro principal de investigación y aplicación. El científico Doug Turnbull subraya que este avance es fruto del trabajo conjunto entre la ciencia, la legislación y el sistema de salud británico.

No obstante, el debate ético continúa, ya que algunos sectores temen que la alteración permanente del mapa genético humano abra la puerta a los llamados bebés “de diseño”. Las niñas nacidas con esta técnica transmitirán este pequeño porcentaje de ADN donante a sus descendientes, generando un cambio hereditario irreversible. Sin embargo, el consenso científico señala que este tratamiento ofrece una oportunidad única para erradicar enfermedades mitocondriales, sin modificar rasgos físicos o intelectuales.

Liz Curtis, fundadora de la organización benéfica Lily Foundation, concluyó: “Después de años de espera, ahora sabemos que han nacido ocho bebés gracias a esta técnica, y ninguno muestra signos de mitocondriopatía. Es la primera esperanza real para muchas familias”.