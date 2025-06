Así funciona el primer tratamiento para prevenir el VIH que tiene una eficacia de casi el 100%, según infectólogo peruano

La reciente aprobación por parte de la FDA de Yeztugo (lenacapavir) ha generado gran expectativa en el campo de la salud pública, al tratarse del primer tratamiento inyectable para prevenir el VIH con una eficacia de hasta el 96%. Aunque algunos medios lo han presentado como una “vacuna”, especialistas aclaran que en realidad se trata de un antirretroviral de acción prolongada, diseñado originalmente para pacientes con VIH multirresistente y ahora autorizado también como profilaxis preexposición (PrEP). Su administración semestral y alta efectividad lo posicionan como un avance prometedor en la lucha contra el virus.

Para conocer más sobre este tratamiento desarrollado por Gilead Sciences y su mecanismo de acción, el doctor Kovy Arteaga, médico infectólogo de la Universidad Científica del Sur, responde a las dudas más comunes sobre el lenacapavir y aclara por qué no se le debe considerar una vacuna y analiza el futuro de la medicina preventiva en el combate contra el VIH y otras enfermedades.

¿Qué es el Yeztugo (lenacapavir) y cómo funciona?

El Yeztugo, (lenacapavir), es un antirretroviral para el tratamiento antirretroviral de virus multiresistentes. No es una vacuna, como lo están mencionando. Durante el tratamiento de VIH, muchos pacientes desarrollan resistencia a los primeros antirretrovirales. Entonces, para poder seguir controlando la enfermedad, se utiliza un medicamento de siguiente generación. Y la última es el lenacapavir.

El tratamiento se desarrolló para pacientes que habían hecho falla virológica, es decir, que sus antirretrovirales no controlaban la infección.

¿Qué se sabe del resultado en los estudios clínicos del Yeztugo?

Para el estudio se utilizó pacientes con VIH multirresistente. Se dividió a los pacientes en dos brazos (grupos de control). Uno que recibía el lenacapavir, según su perfil de resistencia del virus. Y otro grupo que durante un tiempo no lo recibió y después pasaron al lenacapavir, pero el de vía oral.

Se observó que los virus que tenía el cuerpo se controlaban muy bien con el tratamiento, a diferencia de aquellos que no recibieron el tratamiento durante las primeras semanas. Luego, al grupo que no lo recibió al inicio le dieron el medicamento. Estos, luego de un periodo, controló la carga viral de los pacientes.

A partir de este estudio se dio la aprobación principal para el uso del Yeztugo en pacientes con falla virológica. La última aprobación de la FDA para el tratamiento preventivo, se llama Profilaxis Pre-exposición (PrEP), que se da en pacientes que tienen alto riesgo de contraer la infección. Como en casos de trabajadoras sexuales o relaciones con una pareja que seropositiva.

¿Qué diferencia a Yeztugo de las opciones de PrEP que ya existen?

La diferencia es la forma de administración. El PrEP que nosotros utilizamos en Perú es una tableta y se toma de manera diaria para prevenir la infección. Mientras que el lenacapavir es una inyección subcutánea que se utiliza una vez cada seis meses. En su forma tiene las características de las vacunas. Por ejemplo, la influenza, que se renueva la vacunación anualmente.

Entonces, por eso es que se la ha considerado como un tipo de vacuna. Pero propiamente no lo es porque no genera inmunidad, no genera defensas contra el virus. Impide que, si en caso llegase a entrar el virus, se desarrolle. Eso es el mecanismo del PrEP. Y eso funciona con todos los métodos orales o este nuevo inyectable. El objetivo es impedir que entre el virus y se multiplique ocasionando la infección.

¿Cuál es el futuro del tratamiento preventivo del VIH y otras enfermedades?

En la actualidad está desarrollándose la medicina genómica, que valora los riesgos que va a desarrollar la persona. A través de la evaluación de su genética, se evalúa qué riesgos tiene para desarrollar determinadas enfermedades. Si bien es cierto, aún no está desarrollada, el futuro es la medicina preventiva.

Pacientes peruanos participaron en las pruebas, pero el medicamento no se distribuirá en el país, ¿Qué opina al respecto?

Los pacientes que participan en ensayos clínicos tienen como una ventaja, mantener el tratamiento. Aquellos que dieron su consentimiento para probar la nueva molécula. Si esta llega a ser efectiva, como ha sucedido en este caso, la empresa tiene que asegurar que estos pacientes sigan recibiéndola. Los países deben reunirse con las autoridades farmacológicas para llegar a un consenso de los costos y mejor el acceso a este tratamiento.