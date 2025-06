El asteroide 424482 (2008 DG5) pasará cerca de la Tierra este jueves 5 de junio. Este titán rocoso, de entre 310 y 690 metros de diámetro, realizará un sobrevuelo a solo 3,49 millones de kilómetros de la Tierra. En términos astronómicos, este acercamiento es relevante, si consideramos que el 2008 DG5 es el más grande de los asteroides conocidos.

Esta roca espacial, cuyas dimensiones son comparables a la Torre Eiffel o al puente Golden Gate, ya se confirmó que no representa ningún peligro para la humanidad, según datos de la NASA. Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) señaló que, debido a su envergadura, objetos de esta naturaleza no se acercan a la Tierra con frecuencia. Este asteroide pertenece a la familia de Apolo, y fue descubierto en 2008 por el Catalina Sky Survey, cerca de Tucson, Arizona.

¿Qué implica el acercamiento del asteroide 2008 DG5 a la Tierra?

Pese a su tamaño, el asteroide no representa amenaza para la Tierra, ya que su paso será a 3,49 millones de kilómetros, unas nueve veces la distancia que nos separa de la Luna. Desde el punto de vista científico, este tipo de eventos permite a los astrónomos estudiar con mayor precisión las características de los asteroides cercanos a la Tierra.

Asimismo, este tipo de eventos no volverá a ocurrir hasta el año 2032. Según cálculos iniciales del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, en principio existía un 3,1 % de probabilidad de que impactara nuestro planeta el 22 de diciembre de 2032, pero dicho riesgo fue descartado tras nuevas observaciones.

La distancia estimada de 3,49 millones de kilómetros, para los científicos es una distancia segura, aunque la NASA lo clasifica como “potencialmente peligroso” a cualquier objeto que se acerque a menos de 7,4 millones de kilómetros y mida más de 150 metros de diámetro, ya que un impacto de esas dimensiones podría causar daños regionales severos.

¿Qué tan grande es el asteroide 2008 DG5?

El asteroide 424482, conocido como 2008 DG5, ha captado la atención de astrónomos y medios internacionales por su imponente tamaño. Según estimaciones de la NASA, su diámetro oscila entre los 310 y 690 metros, lo que lo hace comparable en dimensiones a la Torre Eiffel en París o incluso al puente Golden Gate de San Francisco. Estas magnitudes lo convierten en uno de los cuerpos celestes más grandes que se acercarán a la Tierra durante este año.

A pesar de su gran tamaño, 2008 DG5 no es visible a simple vista y no se podrá observar desde el interior de la Tierra. Su envergadura lo clasifica dentro del grupo de objetos que, en caso de impacto, podrían causar daños significativos, aunque en esta ocasión su trayectoria está completamente controlada y no representa peligro, así lo confirmó la NASA.