La NASA volvió a sorprender al mundo con un hallazgo que podría redefinir la exploración espacial. Científicos del proyecto TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) alejaron la vista de Marte e identificaron un planeta fuera del sistema solar que reúne condiciones óptimas para la vida similares a los de la Tierra.

Este nuevo exoplaneta, denominado TOI-715b, se encuentra a 137 años luz de la Tierra, en la constelación austral de Volans y marca un avance trascendental en la búsqueda de planetas rocosos con características similares a nuestro hogar.

¿Cómo se descubrió al planeta TOI-715b?

La investigación fue encabezada por la astrónoma Georgina Dransfield, de la Universidad de Birmingham, en colaboración con expertos de distintas partes del mundo y con el respaldo de la NASA, agencia espacial de Estados Unidos. El descubrimiento se realizó utilizando datos obtenidos por el satélite TESS, especializado en localizar exoplanetas mediante la técnica de tránsito. Esta metodología consiste en detectar pequeñas variaciones en el brillo de las estrellas cuando un planeta pasa frente a ellas.

TOI-715b fue identificado durante una de estas observaciones, cuando los científicos notaron una ligera pero repetida disminución de luminosidad en una estrella enana roja de tipo espectral M4, siendo esta menos brillante que el Sol, lo que implica que el exoplaneta puede tener la temperatura perfecta que permita la existencia de agua líquida en su superficie, un requisito indispensable para la vida tal como la conocemos en la Tierra.

La NASA confirmó la existencia de este planeta en enero de 2024, en un artículo titulado ‘Un planeta de 1,55 R zona habitable albergado por TOI-715, una estrella M4 cercana the ecliptic South Pole’ y publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Según los expertos, el sistema donde se encuentra TOI-715b podría albergar un segundo planeta de características similares.

¿Cómo es TOI-715b?

TOI-715b es lo que la comunidad científica denomina una “súper Tierra”. Posee un tamaño 1,5 veces mayor que el de nuestro planeta, aunque su mayor atributo es su posición dentro de la llamada “zona habitable conservadora”, una franja orbital donde las condiciones permiten, en teoría, la presencia de agua líquida.

Asimismo, se estima que este exoplaneta es 6.600 millones más antigua que nuestro Sol y la baja luminosidad de su estrella favorece la estabilidad de su sistema planetario. Aunque aún no se ha confirmado si tiene atmósfera, los astrónomos consideran que TOI-715b es un candidato ideal para futuras observaciones con instrumentos como el Telescopio Espacial James Webb. Este observatorio de última generación podría analizar la atmósfera del planeta en busca de biomarcadores como oxígeno o metano, elementos que en la Tierra están directamente vinculados con la presencia de vida.

¿Existen planetas similares a TOI-715b?

TOI-715b no es el único planeta identificado con potencial para albergar vida, pero sí es uno de los más prometedores hasta la fecha, sobre todo por su cercanía relativa a la Tierra y las condiciones de su órbita. Otros exoplanetas similares incluyen a Proxima Centauri b y TRAPPIST-1e, ambos ubicados en zonas habitables de estrellas enanas rojas y con características que los convierten en sujetos de constante análisis por parte de los científicos de la NASA.