Esto es lo que cobrarían los 2 astronautas de la NASA que estuvieron 9 meses varados en el espacio

Dos astronautas de la NASA quedaron varados en el espacio por nueve meses, pero su sueldo no aumentará. La agencia espacial estadounidense confirmó que su paga sigue la escala federal. Foto: AFP

Dos astronautas de la NASA pasaron nueve meses varados en el espacio y, aunque la misión se extendió más de lo previsto, su salario no reflejará ningún pago adicional. Butch Wilmore y Suni Williams despegaron en junio de 2024 a bordo de la nave Boeing Starliner, con una misión que inicialmente debía durar pocos días. Sin embargo, problemas técnicos retrasaron su regreso hasta el 18 de marzo de 2025, cuando finalmente amerizaron en la costa de Tallahassee, Florida, en la cápsula SpaceX Dragon.

Durante su estadía en la Estación Espacial Internacional (ISS), los astronautas participaron en más de 150 experimentos científicos y llevaron a cabo tareas de mantenimiento en la estación, entre las que se incluyó caminatas espaciales. Williams, incluso, estableció un récord histórico con 62 horas y 6 minutos fuera de la ISS. A pesar de estos logros y del tiempo prolongado en órbita, la agencia espacial estadounidense confirmó que no recibirán compensaciones extras, ya que su salario se rige por una jornada laboral estándar.

Trabajar en el espacio: cuánto gana un astronauta y qué gastos cubre la NASA

El salario de astronautas de la NASA sigue la escala del gobierno de EE. UU., bajo los rangos GS-12 y GS-13. Según datos de FederalPay.org, el sueldo anual de un astronauta oscila entre US$100.287 y US$155.034, el cual dependerá de la experiencia y rango. Astronautas con mayor trayectoria pueden alcanzar hasta US$161.000 al año.

Aunque su misión en la ISS se extendió, Wilmore y Williams no recibirán pago por horas extra, fines de semana o feriados, ya que la NASA establece que su jornada laboral es de 40 horas semanales. La única compensación adicional que reciben en el espacio es un pago diario por gastos incidentales, que según la exastronauta Cady Coleman, fue de US$ 4 por día en 2011. De mantenerse esta cifra, habrían acumulado US$ 1.144 por sus 286 días en órbita.

Además del salario, la NASA cubre todos los gastos de los astronautas durante su estancia en la ISS, incluyendo transporte, alojamiento y alimentación. Sin embargo, comparado con otras profesiones de alto riesgo, su retribución económica es significativamente menor, a pesar de los desafíos que enfrentan en cada misión.

Astronautas en misiones prolongadas: cómo afecta la microgravedad a su salud y desempeño

Pasar nueve meses en microgravedad tiene efectos directos en la salud de los astronautas. Según estudios de la NASA, la exposición prolongada a este entorno provoca pérdida de masa ósea y muscular, alteraciones en la visión y cambios en el sistema inmunológico. Además, el retorno a la gravedad terrestre requiere una adaptación progresiva, ya que los astronautas pueden experimentar mareos, debilidad y problemas de equilibrio.

Wilmore y Williams, al igual que otros astronautas en misiones de larga duración, deberán someterse a un extenso proceso de rehabilitación física y médica para recuperar fuerza y resistencia. También se monitoreará su salud a largo plazo, puesto que las misiones espaciales prolongadas pueden generar efectos aún no completamente comprendidos. Este tipo de estudios es clave para la exploración futura, especialmente en planes de colonización lunar y misiones a Marte.