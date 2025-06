MTC podrá retener la licencia a taxistas y conductores que no tomen curso de actualización hasta el 1 de julio: ¿cómo inscribirse?

Desde el 1 de julio, los conductores de transporte público y taxis deberán realizar de manera obligatoria el curso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la actualización de la normativa de transporte y tránsito. En caso de que el conductor no cumpla con esta obligación, el MTC advierte que los choferes podrán ser sancionados con la retención de la licencia de conducir o la suspensión de su habilitación por 60 días.

El curso del MTC debe realizarse cada cinco años y la medida también alcanza a los conductores de los corredores complementarios, Metropolitano y a los servicios especiales, como el transporte de estudiantes, turístico y de trabajadores.

¿Cómo inscribirse en el curso obligatorio de actualización del MTC?

Para inscribirse, los conductores deben presentar su DNI o carné de extranjería vigente, una licencia de categoría A2a o superior, y no tener sanciones de suspensión activa. Además, según la Directiva N° 001-2023-MTC/18, que regula el curso de actualización de la normativa de transporte y tránsito para los conductores del servicio de transporte terrestre (como taxis y buses de servicio público), los choferes solo podrán tomar el curso de manera presencial en cualquiera de las 57 escuelas de conductores en Lima y Callao. Puede consultar las escuelas autorizadas en la Lista de Escuelas de Conductores del MTC (aquí).

El curso, que tiene como objetivo que los conductores refuercen sus conocimientos sobre la normativa vigente, tiene una duración de seis horas pedagógicas y puede realizarse en una o tres sesiones presenciales. Además, la asistencia se registra a través de la identificación biométrica del usuario, al ingreso y salida de cada clase.

Es importante mencionar que según al Decreto Supremo Nº 025-2024-MTC, la exigencia de esta medida será progresiva. En el cronograma siguiente se indica la fecha de inicio de exigibilidad del curso de acuerdo al último dígito de la licencia de conducir:

Si el último dígito de tu licencia es 0, el curso será exigido desde el 1 de julio de 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 1, el curso será exigido desde el 1 de agosto de 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 2, el curso será exigido desde el 1 de setiembre del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 3, el curso será exigido desde el 1 de octubre del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 4, el curso será exigido desde el 1 de noviembre del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 5, el curso será exigido desde el 1 de diciembre del 2025.

Si el último dígito de tu licencia es 6, el curso será exigido desde el 1 de enero del 2026.

Si el último dígito de tu licencia es 7, el curso será exigido desde el 1 de febrero del 2026.

Si el último dígito de tu licencia es 8, el curso será exigido desde el 1 de marzo del 2026.

Si el último dígito de tu licencia es 9, el curso será exigido desde el 1 de abril del 2026.

¿Cuánto es el costo del curso de actualización del MTC?

De acuerdo con Radio Nacional, la radio pública del gobierno peruano, el costo del curso de actualización oscila entre S/80 y S/130. Además, el medio también señala la existencia de un convenio entre las escuelas de conductores acreditadas por el MTC, mediante el cual los conductores podrán recibir descuentos de hasta el 50%.

Es importante mencionar que es requisito indispensable que el participante del curso cumpla con la totalidad de la carga horaria y con todos los contenidos para poder dar por finalizado el curso.

¿Quiénes están exonerados del curso de actualización de la normativa de transporte y tránsito?

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 008-2023-MTC/18 del MTC, no todos los conductores deben realizar el curso, por lo que las siguientes personas quedarían exentas de realizar el programa:

Conductores con licencias vencidas desde antes de octubre de 2021.

Conductores que obtuvieron su brevete después de octubre de 2021.

Conductores de categorías que no requieren actualización como motociclistas con categoría B2.

Aquellos que realizan la revalidación de su licencia dentro del plazo de vigencia sin interrupciones.

Es importante mencionar que, si el conductor no ha concluido satisfactoriamente o no ha tomado el curso, y no se encuentra en las excepciones mencionadas anteriormente, no podrá renovar su licencia de conducir. Esto podría generar complicaciones como multas, retención del vehículo o la anulación de tu documento. Además, si el brevete está vencido, será necesario revalidarlo antes de asistir a las capacitaciones; de lo contrario, se impondrá una sanción por conducir con una licencia caducada.

