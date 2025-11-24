HOYSuscripcion LR Focus

Autos

"Toyota 10”: La garantía extendida de Toyota que respalda tu vehículo

La garantía respalda la calidad y resistencia de cada vehículo, ofreciendo seguridad y tranquilidad a sus conductores.

Toyota combina calidad y tecnología para brindar una experiencia de conducción segura. Fuente: Difusión.
Toyota combina calidad y tecnología para brindar una experiencia de conducción segura. Fuente: Difusión.

Cuando uno sube a un auto, busca algo más que llegar a un destino: busca seguridad, comodidad y acompañamiento de un vehículo que responda sin fallar. Y es que cuando un automóvil no presenta complicaciones, se convierte en parte esencial del estilo de vida.

Toyota entiende esa conexión con el conductor, por eso se enfoca en perfeccionar su ingeniería con durabilidad, eficiencia y resistencia en cualquier terreno.

Una garantía que va más allá con “Toyota 10”

La solidez de Toyota está pensada para ofrecer vehículos que soporten el paso del tiempo con alto desempeño. Esa consistencia ha convertido a la marca en un referente en confiabilidad.

Por ello—pensado en todos los conductores que buscan calidad—, Toyota presenta Toyota 10, una garantía extendida que reafirma la calidad de su ingeniería. Con ello, los vehículos cuentan con un respaldo hasta por 10 años o 200,000 km (lo que ocurra primero); brindando así tranquilidad y confianza.

Asimismo, el beneficio se mantiene vigente incluso si el auto cambia de propietario, y se extiende también a los Seminuevos Certificados Toyota.

Es importante mencionar que, a esta iniciativa, ingresan todos los vehículos que fueron vendidos a través de los concesionarios autorizados Toyota desde el 01 de abril del 2020 en adelante. La cobertura inicia una vez finalizada la garantía comercial estándar de 5 años o 150,000 km.

Confianza y calidad en un solo lugar

Al depositar la confianza en Toyota, los usuarios cuentan con el compromiso directo de una marca que respalda su inversión.

Liderando el mercado automotriz por 33 años consecutivos, Toyota continúa demostrando por qué es una de las marcas más confiables: combina calidad, tecnología y respaldo en una fórmula que simplemente funciona.

Y ahora, con “Toyota 10”, cada viaje será una experiencia segura y llena de tranquilidad para el conductor.

[CONTENIDO PATROCINADO]

