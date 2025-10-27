HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Test de choque de autos: todo lo que prueban y analizan para fabricar coches más seguros

Tras un reciente acceso exclusivo a una de las fábricas de coches más importantes del mundo, conocimos de primera mano todas las pruebas que realizan para desarrollar vehículos resistentes.

Las marcas analizan varios elementos del impacto. Foto: Chery
Las marcas analizan varios elementos del impacto. Foto: Chery

A diario, son miles las personas en el mundo quienes experimentan accidentes automovilísticos, en mayor o menor grado de gravedad. Lo cierto es que, muchas veces, los resultados de esas situaciones desafortunadas pueden mitigarse debido al diseño mismo de los coches, que están pensados para amortiguar impactos y reducir las lesiones que pueda sufrir los conductores y sus acompañantes. Sin embargo, ¿cómo es que los fabricantes llegan a producir vehículos cada vez más seguros?

Para saber más al respecto, viajamos a la ciudad de Wuhu, en China, donde se encuentran las fábricas de automóviles del gigante tecnológico Chery. En sus instalaciones, pudimos conocer de cerca cómo se llevan a cabo las pruebas de choque que realizan y todos los análisis que ejecutan con el propósito de identificar. ¿Qué hacen o buscan en específico? Te contamos.

PUEDES VER: ¿Vas a viajar en auto? Los detalles que no puedes pasar por alto para garantizar un paseo seguro

Todo sobre los test de choque de autos

En las fábricas de automóviles se llevan a cabo las pruebas de choque que, como indica su nombre, se trata de poner a prueba la resistencia de los coches en una gran variedad de situaciones con todo tipo de variables de impacto. Por ejemplo, hacen que sus autos se golpeen entre sí mientras se mueven a velocidades que promedian los 60 km/h, o que aceleren contra postes, paredes de concreto, rejas y más. ¿El propósito? Determinar las secuelas que tendría el chasis y otras partes internas, así como evaluar qué lesiones podrían sufrir los pasajeros.

Gracias a ese tipo de experimentos, es posible encontrar falencias estructurales en sus diseños, para luego enmendarlos o reforzarlos y así reducir el grado de mortalidad que se puede tener en un infortunio vial. Por ejemplo, también se mide la rapidez y potencia de reacción de las bolsas de aire, qué partes del chasis son las más resistentes, cómo funcionan las tecnologías de emergencia y hasta cómo pueden afectar los vidrios que se rompen. Según Chery, sus simulaciones computacionales alcanzan hasta un 95% de precisión.

Dato extra

Eso sí, es importante mencionar que para las pruebas que realizan no se expone la vida de personas reales, sino que utilizan modelos robóticos humanoides que integran sensores de impacto, los cuales permiten dimensionar, en medidas científicas, los golpes recibidos en zonas puntuales del cuerpo.

