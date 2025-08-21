Rapero Lil Nas X es arrestado tras extravagante paseo exhibicionista por Los Ángeles

Lil Nas X fue llevado a un hospital por una posible sobredosis y arrestado por agresión. | Foto: AFP

El rapero estadounidense Lil Nas X fue detenido por la policía el jueves tras ser encontrado deambulando por Los Ángeles en ropa interior y con unas botas vaqueras blancas.

Un video publicado en TMZ parecía mostrar al artista de 'Old Town Road' casi desnudo mientras se pavoneaba por la principal avenida de la ciudad.

Lil Nas X fue arrestado tras paseo exhibicionista en Los Ángeles

Según las imágenes, el rapero se dirigía a los transeúntes que grababan el video, diciéndoles: "No lleguen tarde a la fiesta esta noche".

No estaba claro a qué fiesta se refería ni adónde se dirigía, mientras caminaba por el medio de la avenida semivacía.

En un momento, le pidió a la persona que lo grababa con el celular, que aparentemente estaba sentada en un auto, que le diera el teléfono.

"Quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver. No me gustan los teléfonos", exclamó el rapero. "¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay! Alguien tendrá que pagar por esto", agregó, mientras movía el dedo con aire teatral.

La policía de Los Ángeles no sabía que se trataba del rapero

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles declaró a la AFP que recibieron un llamado de la zona de Studio City justo antes del amanecer.

"Había un hombre desnudo caminando por la calle", declaró el portavoz.

"Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes. Fue detenido y trasladado a un hospital por una posible sobredosis. Fue arrestado por agresión a un agente de policía", agregó.

El portavoz afirmó no poder identificar al hombre.

Fotos publicadas por TMZ parecen mostrar a la extravagante estrella poniéndose un cono de tráfico en la cabeza.

No hubo comentarios inmediatos de Lil Nas X ni de sus representantes.