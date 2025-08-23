HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     
USA

USCIS lanza herramienta para que inmigrantes evalúen si califican a la ciudadanía americana en EEUU: lista de preguntas

Los inmigrantes que deseen aplicar para la ciudadanía americana deberá enviar el Formulario N-400 a USCIS en EE.UU.

Herramienta de USCIS evalúa a los inmigrantes para la ciudadanía americana en Estados Unidos.
Herramienta de USCIS evalúa a los inmigrantes para la ciudadanía americana en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habilitó un formulario especial para inmigrantes que deseen postular a una ciudadanía americana en Estados Unidos.

Esta simulación te brinda un resultado anticipado para saber si podrías terminar elegido para la naturalización en el territorio americano. La herramienta se encuentra en la página web oficial de USCIS.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

lr.pe

Formulario de USCIS para la ciudadanía americana en EE.UU.

El formulario de USCIS llamado "Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización" maneja un total de 6 preguntas, abordando información personal y migratoria. Aquella herramienta posee un manejo sencillo para los usuarios con respuestas de "si" y "no".

  1. ¿Alguno o ambos de sus padres eran ciudadanos estadounidenses cuando usted nació?
  2. ¿Qué edad tiene?
  3. ¿Es usted miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos? Las fuerzas armadas de EE.UU. comprenden el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, la Guardia Costera y partes de la Guardia Nacional y la Reserva.
  4. ¿Es usted un residente permanente legal? Un residente permanente legal es una persona que recibió este estatus según las leyes migratorias de EE.UU. y posee una Green Card.
  5. ¿Está casado con un ciudadano estadounidense? Seleccione “no” si está divorciado o separado legalmente, si su matrimonio fue anulado o si su cónyuge falleció.
  6. ¿Es usted nacional de Estados Unidos?

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

lr.pe

¿Cuáles son los requisitos para la ciudadanía americana en 2025?

Los inmigrantes tendrán que contar obligatoriamente con los siguientes requisitos exigidos por USCIS para poder postular a una ciudadanía americana sin problemas.

  • Tener un conocimiento básico de inglés.
  • Aprobar el examen de educación cívica relacionada con la historia y gobierno de Estados Unidos.
  • Tener al menos 18 años cuando se presente la solicitud.

PUEDES VER: USCIS afirma que inmigrantes no tramitarían la ciudadanía americana en EEUU sin estos formularios actualizados en 2025

lr.pe

Beneficios para inmigrantes con ciudadanía americana en EE.UU.

  • Permanecer en el país como ciudadano estadounidense.
  • Tener un pasaporte americano para viajar por el mundo.
  • Posibilidades para votar, ocupar cargos electos y solicitar ciertos empleos federales y estatales.
  • No pasarás por las tarifas de renovación para la Green Card y ahorrarás hasta US$465 para solicitar la renovación de la tarjeta verde.
  • Tener más opciones para solicitar traer familiares de forma permanente al territorio americano.
  • Poder brindar la ciudadanía a hijos residentes permanente legales menores de 18 años.
Notas relacionadas
USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card sin un pago extra solo en estos casos en EEUU

USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card sin un pago extra solo en estos casos en EEUU

LEER MÁS
USCIS anuncia que inmigrantes solo necesitarán estos requisitos para renovar la Green Card en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes solo necesitarán estos requisitos para renovar la Green Card en EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

LEER MÁS
Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

LEER MÁS
Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

LEER MÁS
USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

USA

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota