USCIS lanza herramienta para que inmigrantes evalúen si califican a la ciudadanía americana en EEUU: lista de preguntas

Herramienta de USCIS evalúa a los inmigrantes para la ciudadanía americana en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habilitó un formulario especial para inmigrantes que deseen postular a una ciudadanía americana en Estados Unidos.

Esta simulación te brinda un resultado anticipado para saber si podrías terminar elegido para la naturalización en el territorio americano. La herramienta se encuentra en la página web oficial de USCIS.

Formulario de USCIS para la ciudadanía americana en EE.UU.

El formulario de USCIS llamado "Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización" maneja un total de 6 preguntas, abordando información personal y migratoria. Aquella herramienta posee un manejo sencillo para los usuarios con respuestas de "si" y "no".

¿Alguno o ambos de sus padres eran ciudadanos estadounidenses cuando usted nació? ¿Qué edad tiene? ¿Es usted miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos? Las fuerzas armadas de EE.UU. comprenden el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, la Guardia Costera y partes de la Guardia Nacional y la Reserva. ¿Es usted un residente permanente legal? Un residente permanente legal es una persona que recibió este estatus según las leyes migratorias de EE.UU. y posee una Green Card. ¿Está casado con un ciudadano estadounidense? Seleccione “no” si está divorciado o separado legalmente, si su matrimonio fue anulado o si su cónyuge falleció. ¿Es usted nacional de Estados Unidos?

¿Cuáles son los requisitos para la ciudadanía americana en 2025?

Los inmigrantes tendrán que contar obligatoriamente con los siguientes requisitos exigidos por USCIS para poder postular a una ciudadanía americana sin problemas.

Tener un conocimiento básico de inglés.

Aprobar el examen de educación cívica relacionada con la historia y gobierno de Estados Unidos.

Tener al menos 18 años cuando se presente la solicitud.

Beneficios para inmigrantes con ciudadanía americana en EE.UU.