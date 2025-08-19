HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

Ella es Jasveen Sangha, 'la reina de la ketamina' que se declara culpable de la muerte del actor de 'Friends', Matthew Perry

Las autoridades indicaron que aceptó varios cargos, incluyendo la posesión y distribución del anestésico que le quitó la vida al artista.

La mujer se declaró culpable en el caso de la muerte de Matthew Perry.
La mujer se declaró culpable en el caso de la muerte de Matthew Perry. | Foto: Composición LR

Jasveen Sangha, apodada por los fiscales federales como la 'Reina de la Ketamina', aceptó un acuerdo con la fiscalía para aceptar su culpabilidad en la muerte del reconocido actor Matthew Perry. Estos sucede casi dos años después de la muerte del artista, y luego de que las otras 4 personas acusadas también se declararan como responsables de este caso.

Jasveen fue capturada en agosto del año pasado, sindicándola como la proveedora principal de la dosis letal de ketamina que terminó con la vida del recordado actor de Friends. Aún no se ha revelado la sentencia de ella ni de los implicados, ya que cada uno enfrenta diversos cargos. La mujer aceptó los relacionados a la posesión, distribución e incluso por un caso similar al de Perry en el que estuvo implicada.

PUEDES VER: La emotiva visita de Johnny Depp como Jack Sparrow a un hospital oncológico: niños con cáncer volvieron a sonreír junto al actor

lr.pe

¿Quién es Jasveen Sangha, culpable de la muerte de Matthew Perry?

Jasveen Sangha es una de las 5 personas acusadas de ser responsables de la muerte de Matthew Perry. Nació en Gran Bretaña, pero fue criada en EE.UU., contando con las dos ciudadanías. En sus redes sociales, mostraba su concurrida vida llena de viajes como 'curadora de arte'. Así, se dejó ver con estrellas como Charlie Sheen, mientras viajaba por España, Japón, Dubái, entre otras.

Las autoridades descubrieron que Sangha dirigía una red de tráfico de ketamina, estando implicando en el caso de Cody McLaury, un joven que falleció por una sobredosis. Asimismo, la mujer era la única que no aceptaba los cargos, puesto que Kenneth Iwamasa, el Dr. Salvador Plasencia, el Dr. Mark Chávez y Erik Fleming.

Una de las últimas apariciones de Perry fue en el reencuentro por los 20 años del final de la serie. Foto: HBO

Una de las últimas apariciones de Perry fue en el reencuentro por los 20 años del final de la serie. Foto: HBO

PUEDES VER: ¿Qué es la enfermedad de Lyme? El padecimiento que enfrenta Justin Timberlake y cómo se manifiesta en el cuerpo

lr.pe

¿De qué cargos se declaró culpable Jasveen Sangha?

Según reveló la fiscalía, el 14 de agosto la mujer firmó el acuerdo de culpabilidad, donde aceptó los cargos de tener un establecimiento de drogas, tres cargos de distribución y un cargo que la vincula con la muerte de Perry. Para las autoridades locales, ella se encargó de suministrar la ketamina a lo Iwamasa, asistente personal del actor, y a los doctores Chávez y Plasencia, quienes le recetaron el anestésico sabiendo su adicción.

Matthew Perry fue encontrado boca abajo en su jacuzzi de su casa en Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. Según declaró su asistente, el le suministró 3 dosis de ketamina al actor, generando una sobredosis mientras se encontraba en su jacuzzi. Tras su fallecimiento, se revelaron mensajes entre los doctores, donde se burlaban de la adicción de Perry, buscando un beneficio monetario al recetarle las dosis del anestésico.

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

