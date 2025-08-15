HOYSuscripcion LR Focus

USA

ICE deporta a presunto líder de temida pandilla: inmigrante sería buscado en Honduras por crímenes, secuestros y hurtos

Agentes del ICE arrestaron en Houston a presunto líder de la pandilla Calle 18. Este sujeto estaría buscado en Honduras por conexiones con fuerzas de seguridad corruptas.

ICE deporta a presunto líder de la pandilla Calle 18 acusado de cometer crímenes violentos en Honduras.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportaron a un extranjero acusado de ser el presunto líder de la peligrosa pandilla Calle 18, conocida en Estados Unidos como 'El Mango'.

Según la administración Trump, el inmigrante deportado fue identificado como Yimi Samario Sevilla León. Este individuo estaría buscado en Honduras por estar involucrado en una serie de crímenes violentos, como secuestros, robos a mano armada y hurtos.

ICE deporta a presunto líder de la pandilla Calle 18

Los agentes del ICE realizaron colaboraciones internacionales para localizar en Houston a Yimi Samario Sevilla León, quien estaría buscado por secuestros, extorsiones, robos a mano armada, hurtos y conexiones con fuerzas de seguridad corruptas.

A través del Programa SAFE, se localizó a Sevilla. Este programa facilita el intercambio de información sobre fugitivos y delitos transnacionales para repatriar a criminales internacionales.

Samario regresó a Honduras en un vuelo chárter el 11 de agosto de 2025. El presunto líder de la temida pandilla Calle 18 fue puesto a disposición de las autoridades hondureñas para el debido proceso judicial.

ICE arrestó a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump

En los primeros seis meses de la administración Trump, los agentes de ICE arrestaron a 356 inmigrantes indocumentados en el área de Houston. El gobierno de Estados Unidos también indicó que estos migrantes cruzaron la frontera de manera no autorizada en 1.434 ocasiones.

De los 356 detenidos, algunos son convictos por asesinato, depredadores de menores, ladrones e incendiarios. Según Trump, la mayoría de los arrestados eran miembros de organizaciones criminales como MS-13, el Tren de Aragua, Sureños-13 y Latin Kings.

Ya se había anticipado que la administración Trump aplicaría rigurosamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para identificar, arrestar y deportar a inmigrantes con antecedentes criminales.

